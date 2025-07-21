إيلاف من القاهرة: أصدرت نقابة الفنانين في مصر قراراً بمنع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر، مع إحالته للتحقيق فيما نسب إليه من التجاوزات التي وصفها متابعون بـ"الاستفزازية" والتي لا تتوافق مع تقاليد المجتمع المصري، والمجتمعات العربية بصفة عامة، في إشارة إلى القبلات الساخنة على المسرح في الساحل الشمالي مع فتيات معجبات.

وتفاعل الآلاف مع تصرفات المطرب اللبناني، حيث وصفه البعض بالمتصابي، وقال البعض الآخر إن ما يفعله يتم بالاتفاق المسبق مع الفتيات، سعياً إلى الترند والعودة بقوة إلى الأضواء، وهو اتهام محفوف بمخاطر قانونية كبيرة، حيث يصعب اثبات ذلك عملياً.

فيما ألقى البعض الآخر باللوم على الفتيات، في تجاوزهن كافة الخطوط الحمراء، ومن بينها تقبيل المطربين في حفلات عامة بطريقة تحمل كافة الايحاءات الجنسية، وهو ما عزز من نظرية أنهن يتم تأجيرهن للقيام بهذه المهمة، فمن الصعوبة بمكان أن يتم وصفهن بأنهمن بنات عائلات تحظى بالاحترام، وفقاً لما ذهب إليه البعض عبر تفاعلات منصات التواصل الاجتماعي.

"الساحل الشرير"

وفي توصيف آخر لما يحدث أشار إلى أن الساحل الشمالي في مصر أصبح لا يمت بأي صلة للتقاليد المصرية أوالعربية، مما يجعله يستحق لقب "الساحل الشرير"، وهو اللقب المتداول لهذه المنطقة السياحية الصيفية، والتي تعد من بين الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط خلال موسم الصيف، حيث يقع على البحر الأبيض المتوسط، ويحظى بأعلى درجات الفخامة، ويشهد اقبالاً كبيراً من الفئات الثرية، ومن بين سماته الواضحة ارتفاع الأسعار بصورة جنونية

بيان رسمي غاضب

وقد أصدر مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين، قراراً بمنع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر وإحالته للتحقيق بالنقابة.

وقال النقيب مصطفى كامل في بيان صحافي: "تابعت على مدار يومين سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتد عليه داخل وطننا، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم، وعظماء الفن العربي، فضلا عن أن مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

وأضاف مصطفى كامل: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب، فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي:

- استدعاء الفنان راغب علامه لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً، بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

- مخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بهم أو من ينوب عنهم، لاتخاذ القرار باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل، الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

جدير بالذكر أن الفنان راغب علامة قد أحيا مؤخراً حفلا غنائياً بمنطقة الساحل الشمالي في مصر، وحضره عدد كبير من الجمهور وبعض المشاهير، إلا أن هناك بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لراغب علامة وهو يرقص ويقبل بعض الفتيات على المسرح، وهذا ما اعتبره البعض خروجاً عن السياق والمعهود في الحفلات الغنائية.



