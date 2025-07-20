إيلاف من نيويورك: من المرجح أن تبدأ زوجة الرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر الأميركية المليونير آندي بايرون اجراءات الطلاق، بعد فضيحة العناق مع مديرة الموارد البشرية والتي شاهدها كوكب الأرض بأكمله.

وتقدر ثروة بايرون بما يتراوح بين 50 و70 مليون دولار، وكان يتقاضى راتباً يتراوح بين 469 ألف دولار و690 ألف دولار سنوياً، لكنه حصل على مكافآت ضخمة تعتمد على الأداء، والأمر على هذا النحو يعني أنه سوف يدفع 35 مليون دولار للزوجة التي خانها على الهواء مباشرة أمام أعين العالم أجمع.

من جانبه حذر كريس مارتن، مغني فرقة كولدبلاي، معجبيه من ضرورة الاستعداد للكاميرات خلال حفله مساء السبت - في إشارة إلى الفضيحة الضخمة التي تسببت فيها كاميرا التقبيل في حفله الأخير.

جاءت هذه اللحظة بعد أيام قليلة من إثارة الرئيس التنفيذي المليونير آندي بايرون ومديرة الموارد البشرية كريستين كابوت عاصفة من الجدل على الإنترنت عندما حاولا تفادي الكاميرا بعد تصويرهما وهما يتبادلان العناق في حفل كولدبلاي في بوسطن يوم الأربعاء.

وقال مارتن للحشد في حفل أقيم في ملعب كامب راندال في ماديسون يوم السبت، وفقًا لمقاطع فيديو نشرها الحاضرون على وسائل التواصل الاجتماعي: "نود أن نقول مرحبًا لبعضكم في الحشد، كيف سنفعل ذلك، هو أننا سنستخدم كاميراتنا ونضع بعضكم على الشاشة الكبيرة، لذا من فضلك، إذا لم تقومي بوضع المكياج، قومي بوضعه الآن"

وجاء التعليق الذي وصفته صحيفة "نيويورك بوست" بـ "الوقح" بعد أيام قليلة من تصوير بايرون (50 عاما) وكابوت (52 عاما) وهما يحتضنان بعضهما البعض - ثم يصابان بالذعر - بينما كانت كاميرات المراقبة تركز عليهما وسط حشد من 55 ألف شخص خلال حفل كولدبلاي في ملعب جيليت.

قال مارتن مازحا: "إما أنهما على علاقة غرامية، أو أنهما خجولان للغاية".

وبحلول صباح يوم الخميس، تم التعرف على الثنائي باعتبارهما الرئيس التنفيذي ومدير الموارد البشرية في إحدى شركات التكنولوجيا.

وفي يوم الجمعة ــ وهو نفس اليوم الذي ظهر فيه مقطع فيديو جديد لبايرون وكابوت ــ تسارع سقوطهما المذهل، حيث تم وضعهما في إجازة بينما قالت "أسترونومر" إنها تحقق في الكارثة.

وتم تعيين بيت ديجوي ، أحد مؤسسي الشركة، وهو من سكان بروكلين، رئيساً تنفيذياً مؤقتاً للشركة.