إيلاف من نيويورك: هل يمكن للثواني المعدودة على الشاشة أن تهدم حياة؟ هذا ما اكتشفه آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer الأميركية، بعد أن وثّقت "كاميرا القبلات" لحظة حميمية له مع زميلته مديرة الموارد البشرية كريستين كابوت، خلال حفل لفرقة كولدبلاي في ماساتشوستس، ما تسبّب بعاصفة رقمية أجبرته على مغادرة منصبه، وانسحاب زوجته من الفضاء العام.

بايرون، الذي تولّى قيادة الشركة في تموز (يوليو) 2023، ظهر في مقطع مصوّر وهو يعانق كابوت خلال أغنية بثّتها شاشة "جامبوترون" العملاقة داخل ملعب "جيليت"، حيث انكشف المشهد على الجمهور الحاضر بالآلاف، وتحوّل سريعًا إلى مادة للنكات والميمات على الإنترنت، بعد تداوله أولًا عبر "تيك توك". وما إن أدرك الثنائي أنهما باتا في بؤرة الانتباه، حتى بادرا إلى الانفصال السريع وإخفاء وجهيهما عن الكاميرا.

وقد زادت السخرية بعد تعليق مباشر من كريس مارتن، مغني كولدبلاي، على الهواء قائلًا:

انظروا إلى هذين"، قبل أن يضيف: "إما أنهما على علاقة غرامية، أو أنهما خجولان للغاية"".

زوجته تلغيه من حسابها

زوجة الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، ميغان كيريغان بايرون، حذفت حسابها على "فيسبوك"، بعد انتشار مقطع الفيديو.

الفيديو، الذي نُشر في البداية عبر منصة "تيك توك"، انتشر كالنار في الهشيم، ما أدّى إلى تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وقد امتلأت الردود بالميمات الساخرة، والمقاطع الكوميدية التي تتهكم على الواقعة، فيما شرع "محققو الإنترنت" في تحليل المقطع لتحديد هوية الشخصين، مؤكدين أنهما من مسؤولي شركة Astronomer المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، بحسب صحيفة The Post.

وقد لاحظت صحيفة Page Six أن الحساب الشخصي لميغان على فيسبوك، الذي كان يحتوي على صور عائلية، لم يعد متاحًا صباح الخميس، كما غيّرت اسم عائلتها من الحساب قبيل حذفه. جاءت هذه الخطوة بعدما وُجهت إليها موجة من التعليقات التي تناولت ظهور زوجها في الفيديو.

وبحسب ما ورد في حساب آندي على LinkedIn، فقد تولّى منصب الرئيس التنفيذي للشركة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في تموز (يوليو) 2023. أما كابوت، فقد انضمت إلى الشركة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024. وقد حُذف لاحقًا منشور سابق على LinkedIn كان يحتفي بانضمامها إلى فريق العمل، علمًا بأن بيانًا صحفيًا سابقًا أشاد بـ"القيادة الاستثنائية" التي تتمتع بها، وذكر أن لديها خبرة تمتد لعقدين في إدارة الموارد البشرية.



مديرة الموارد البشرية كريستين كابوت مديرة الموارد البشرية كريستين كابوت

ردود الفعل على الإنترنت لم تقتصر على المزاح، بل اتخذت طابعًا انتقاديًا، إذ كتب أحد المعلّقين عبر منصة X:

"أشعر بالأسف الشديد تجاه زوجته، وفي الوقت نفسه أشعر بالارتياح لأنهما تعرضا للإذلال أمام آلاف الأشخاص"...

فيما علّق آخر بسخرية:

"إذا كانت [كابوت] هي المديرة التنفيذية للموارد البشرية، فهل ستكون هي من يدير الاجتماع بشأن سوء السلوك في مكان العمل؟".

وأضاف معلقون آخرون أن الحادثة ما كانت لتصبح "موضوعًا شائعًا" لو أن الثنائي تصرّف بطريقة "طبيعية".

ومع تصاعد التفاعل، أصدرت شركة Astronomer بيانًا رسميًا مساء الجمعة، أعلنت فيه أن بيت ديجوي، الشريك المؤسس ورئيس قسم المنتجات، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، إلى حين انتهاء التحقيق الرسمي الذي أطلقه مجلس الإدارة في الواقعة، والتي وُصفت بأنها "تجاوز للمعايير السلوكية المتوقعة من القيادة".

وأوضحت الشركة في البيان المنشور عبر LinkedIn أن التحقيق جارٍ، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بمبادئ المساءلة والمعايير الأخلاقية، كما نفت عددًا من المعلومات المغلوطة التي انتشرت لاحقًا، من بينها خطأ في تحديد هوية شخص ثالث ظهر في المقطع، بالإضافة إلى بيان ساخر نُشر عبر حساب مزيّف ونُسب خطأ إلى الرئيس التنفيذي.

الواقعة، التي بدت في بدايتها مجرّد مشهد طريف من حفل موسيقي، تحوّلت بسرعة إلى أزمة علاقات عامة داخل إحدى شركات التكنولوجيا الصاعدة، وطرحت تساؤلات حول قواعد الحوكمة داخل مؤسسات التقنية، لا سيّما ما يتعلّق بالعلاقات الداخلية في بيئة العمل، وتمثيل القيادات التنفيذية في المحافل العامة.