إيلاف من واشنطن: في مشهد محرج التُقط أمام آلاف الحاضرين، ظهرت كريستين كابوت، مديرة الموارد البشرية في شركة "أسترونومر"، في لحظة حميمية مع المدير التنفيذي آندي بايرون—المتزوج—خلال حفل لفرقة "كولد بلاي" في مدينة بوسطن، ما أثار موجة من الانتقادات والجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

الواقعة حدثت عندما سلطت كاميرا "القبلة" خلال الحفل، الذي أُقيم في ملعب "جيليت"، الضوء على الثنائي وهما في وضع حميمي، ليظهر وجه كابوت متوردًا وهي تغطي وجهها بيديها، فيما سارع بايرون للاختباء خلف الحاجز. المغني كريس مارتن علّق مازحًا من على المسرح: "إما أنهما على علاقة غرامية أو خجولان جدًا"، لتنفجر المدرجات ضحكًا.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

لكن خارج أجواء الحفل، لم يبدُ الموقف مضحكًا للجمهور الرقمي. فقد اجتاحت موجة انتقادات لاذعة مواقع التواصل، حيث اتهم مئات المستخدمين بايرون بالخيانة واعتبروا المشهد دليلاً على علاقة غير شرعية. إحدى المعلّقات كتبت: "أشعر بالأسى تجاه زوجته، لكنه من الجيد أن يتم فضحهما بهذا الشكل". بينما علق آخر ساخرًا: "كلاهما غبي. كيف يذهبان إلى حفلة موسيقية إذا كانت علاقتهما سرية؟".

كريستين كابوت كانت قد عُيّنت في منصبها منذ تسعة أشهر فقط، وتصف نفسها على "لينكد إن" بأنها "قائدة شغوفة تبني ثقافات مؤسسية حائزة على جوائز"، وتفخر بقدرتها على "كسب ثقة الرؤساء التنفيذيين". أما بايرون، فيشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ يوليو 2023، ويقود شركة "أسترونومر" التي يُقدّر أنها تتجاوز قيمتها مليار جنيه إسترليني.

وعند تعيينها، أشاد بايرون بكابوت واصفًا إياها بأنها تملك "قيادة استثنائية وخبرة عميقة في إدارة المواهب"، بينما عبّرت هي عن حماسها للدور الجديد قائلة إنها "استمدّت الطاقة من محادثاتها مع آندي وفريق القيادة في الشركة".

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من كابوت أو بايرون بخصوص الفيديو المتداول أو المزاعم حول طبيعة علاقتهما، لكن الفضيحة سرعان ما تحوّلت إلى حديث الساعة في دوائر الأعمال، وأثارت تساؤلات حول المهنية، الأخلاق، وحدود العلاقات الشخصية في بيئة العمل.

