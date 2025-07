إيلاف من واشنطن: في مشهد محرج التُقط أمام آلاف الحاضرين، ظهرت كريستين كابوت، مديرة الموارد البشرية في شركة "أسترونومر"، في لحظة حميمية مع المدير التنفيذي آندي بايرون—المتزوج—خلال حفل لفرقة "كولد بلاي" في مدينة بوسطن، ما أثار موجة من الانتقادات والجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

الواقعة حدثت عندما سلطت كاميرا "القبلة" خلال الحفل، الذي أُقيم في ملعب "جيليت"، الضوء على الثنائي وهما في وضع حميمي، ليظهر وجه كابوت متوردًا وهي تغطي وجهها بيديها، فيما سارع بايرون للاختباء خلف الحاجز. المغني كريس مارتن علّق مازحًا من على المسرح: "إما أنهما على علاقة غرامية أو خجولان جدًا"، لتنفجر المدرجات ضحكًا.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM