إيلاف من بيروت: حقّقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حضورًا رقميًا بارزًا عبر كليب أغنيتها الجديدة "عاملن عقدة"، الذي تجاوز حاجز نصف مليون مشاهدة على منصة يوتيوب بعد أيام قليلة من إطلاقه. العمل سجّل انتشارًا سريعًا ضمن قائمة الأعمال المصوّرة الأكثر تداولًا، ما يشير إلى تفاعل جماهيري لافت مع الأغنية وكليبها الجديد.

دراما مصوّرة

الكليب الذي أخرجه جو بو عيد، صُوِّر بأسلوب سردي يحاكي بنية المسلسل القصير، حيث تم التركيز على التفاصيل الحركية والمكانية، ما أضفى على الكليب بعدًا دراميًا بصريًا. القصة تدور حول شابة تعمل في مصبغة تحمل اسم "عبد النور"، لكنها تظهر خلال العمل بكامل أناقتها ومكياجها الصارخ، ما خلق مفارقة مقصودة بين الوظيفة والمظهر تُشير إلى التناقضات الاجتماعية والمواقف المبطّنة.

حب وسخرية

يُشارك سيرين في الكليب الممثل السوري يزن السيّد، الذي يلعب دور رجل متعدّد العلاقات العاطفية. تسير الأحداث على إيقاع الأغنية التي كتبها الشاعر منير بو عساف، ولحّنها هشام بولس، ووزّعها باسم رزق، لتروي حكاية امرأة تواجه هذا الرجل عبر سخرية ناعمة وذكاء اجتماعي، فتنجح في قلب قواعد اللعبة وتفرض عليه نمطاً جديداً للعلاقة، تنتهي – وبشكل غير متوقّع – إلى زواج.

سينوغرافيا الأغنية

اختيارات سيرين البصرية، من حيث الأزياء وتفاصيل الحركة والتمثيل، نالت إشادات واسعة من الجمهور، الذي اعتبر الكليب توليفة ناجحة بين السخرية والدراما، في قالب موسيقي يليق بالهوية المعاصرة للأغنية المصوّرة. وقد أبدى متابعون إعجابهم بالتوازن بين السينوغرافيا الجمالية ولحن الأغنية، وبخاصة طريقة سيرين في "تفكيك النمط الرجولي المتكرّر" بطريقة فنية ذكية دون مباشرة أو افتعال.

الأغنية كرسالة

العمل لا يقدّم أغنية مصوّرة فقط، بل يروي سردية أنثوية في قالب شعبي ساخر، يعتمد على مفارقات بسيطة تحمل رمزية نقدية لاذعة تجاه بعض الأنماط الذكورية. وفي الوقت ذاته، يبتعد الكليب عن الشعارات أو التنميط، ما ساعد في انتشاره الطبيعي على المنصات، دون حاجة إلى إثارة جدلية مصطنعة.