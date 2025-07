إيلاف من واشنطن: في مشهد لافت على السجادة الحمراء، تعرضت المتزلجة الأميركية الشهيرة ليندسي فون لموقف محرج خلال حضورها حفل توزيع جوائز ESPY لعام 2025 في لوس أنجلوس، حيث تسببت هبّة ريح مفاجئة في كشف جزء من ملابسها الداخلية أثناء سيرها أمام عدسات المصورين.

فون، البالغة من العمر 40 عاماً، كانت ترتدي فستاناً أنيقاً من تصميم إليزابيتا فرانكي بلا حمالات وبشق جانبي بارز، لكن حركة القماش بفعل الريح أربكت لحظتها، قبل أن يتدخل أحد المساعدين لإنقاذ الموقف.

Lindsey Vonn’s sister saves her from red carpet wardrobe malfunction at ESPYs https://t.co/6xKtj4rY5y pic.twitter.com/62BAnTNYyv