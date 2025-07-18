إيلاف من واشنطن: في مشهد لافت على السجادة الحمراء، تعرضت المتزلجة الأميركية الشهيرة ليندسي فون لموقف محرج خلال حضورها حفل توزيع جوائز ESPY لعام 2025 في لوس أنجلوس، حيث تسببت هبّة ريح مفاجئة في كشف جزء من ملابسها الداخلية أثناء سيرها أمام عدسات المصورين.

فون، البالغة من العمر 40 عاماً، كانت ترتدي فستاناً أنيقاً من تصميم إليزابيتا فرانكي بلا حمالات وبشق جانبي بارز، لكن حركة القماش بفعل الريح أربكت لحظتها، قبل أن يتدخل أحد المساعدين لإنقاذ الموقف.

Lindsey Vonn’s sister saves her from red carpet wardrobe malfunction at ESPYs https://t.co/6xKtj4rY5y pic.twitter.com/62BAnTNYyv — Page Six (@PageSix) July 17, 2025

ورغم الحادثة العابرة، تابعت فون المساء بثقة، وظهرت لاحقاً بفستان مختلف أكثر لمعاناً خلال مشاركتها في تقديم جائزة "أفضل لعبة" إلى جانب نجم كرة القدم الأميركية لامار جاكسون، حيث ذهبت الجائزة للاعب فريق إيغلز، ساكون باركلي. وكانت فون مرشّحة أيضاً لجائزة "أفضل عودة رياضية" بعد استئنافها التزلج التنافسي عقب اعتزالها بسبب سلسلة من الإصابات وجراحات الركبة، لكنها لم تفز بها، إذ ذهبت الجائزة إلى لاعبة الجمباز سوني لي، التي تفوقت بعد صراع صحي مع مرضين نادرين في الكلى، وتألقت بثلاث ميداليات في أولمبياد باريس 2024، بينها ذهبية في مسابقة الفرق.

في كواليس الحفل، التقت فون بالنجمة سيمون بايلز، التي خطفت الأضواء بحصولها على جائزتي "أفضل أداء في بطولة" و"أفضل رياضية" في فئة الرياضات النسائية. وشهد مسرح دولبي حضوراً رياضياً لامعاً، حيث تولى الكوميديان شاين جيليس تقديم الحفل بأسلوبه الساخر، ولم يفلت من تعليقاته النارية عدد من النجوم، من بينهم كيتلين كلارك وآرون رودجرز، إلى جانب العلاقة المثيرة للجدل التي تجمع مدرب كرة القدم الأميركية الشهير بيل بليشيك بجوردون هادسون البالغة من العمر 24 عاماً.

