إيلاف من دمشق: في كلمة مسجلة بثّتها "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" على "فيسبوك"، شدد الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، على أن "من يقوم بأعمال التخريب أو التحريض لا يمثل إلا نفسه"، مؤكداً رفضه التام لأن يُنسب مثل هذا الفعل إلى أي طائفة أو منطقة.

الهجري أكد تمسكه بأدبيات العيش المشترك رغم "الاعتداءات المؤلمة" التي طالت أبناء الطائفة في الساعات الأخيرة، مشيراً إلى أن الطائفة ليست طائفية ولا تحمل أي نوايا للفرقة أو الفتنة، بل تواصل التزامها بتاريخ من الشراكة الوطنية والمروءة مع كل مكونات المجتمع السوري، بما فيها العشائر والمكونات الأخرى.

وفي لهجة غلب عليها التأثر والغضب، حمّل الهجري الحكومة السورية، التي وصفها بـ"التكفيرية"، مسؤولية الدماء التي سالت نتيجة القصف والاعتداءات، متهماً إياها بالامتناع عن حماية المدنيين واختيار القمع بديلاً للحل.

وأكد الزعيم الديني أن الطائفة لن تنجر إلى الفتنة، بل ستواصل العمل مع العقلاء والشرفاء من مختلف الأطياف لاحتواء الفوضى وصون الكرامة، داعياً إلى الحوار والحكمة كطريق وحيد للخروج من الأزمة.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب انسحاب الجيش السوري من محافظة السويداء بعد تدخله لفض اشتباكات دامية بين عشائر البدو والدروز، أدّت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، في مشهد يعكس تصاعد التوتر وغياب الدولة عن أداء دور الحامي، بحسب ما تفيد شهادات محلية.