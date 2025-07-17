إيلاف من القاهرة: كعادته يواصل عالم السوشيال ميديا الاعلان عن وفاة بعض الشخصيات الشهيرة قبل موتها، سعياً خلف الترند والتفاعل، أو على سبيل الخطأ دون التحقق من مصداقية رحيل هذا الشخص أو ذاك.

فقد عبرت النجمة المصرية منة شلبي عن استيائها الشديد بعد شائعة وفاة والدتها الفنانة زيزي مصطفي مساء اليوم (الخميس)، حيث قالت خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله.. والدتي بخير.. وبجد عيب عيب عيب اللي بيحصل ده، وأرجو تحري الدقة، وأشكر وأطمن كل من قلق على والدتي وعليا متحرمش أبدا".

اعتذار الفنان جمال عبد الناصر

وكان الفنان جمال عبد الناصر أعلن خبر وفاة الفنانة زيزي مصطفي والدة الفنانة منة شلبي على حسابه على "فيس بوك"، وبعد إدراك الخطأ قدم اعتذاره عبر منشور جديد قال خلاله: "أعتذر عن الخبر، إذا لم يكن صحيحأ، فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا.. تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة زيزى مصطفى". وذلك وفقاً لما نقله موقع المصري اليوم.

أشرف زكي ينفي الشائعة

ونفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما أعلنه الفنان جمال عبد الناصر حول وفاة الفنانة زيزى مصطفى، وقال نقيب المهن التمثيلية لـ ليوم السابع: "وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي شائعة".

مسيرة زيزي مصطفى الفنية

الفنانة زيزي مصطفي بدأت كراقصة في الستينات، وافتحمت مجال السينما من خلال المشاركة بأفلام مثل (بنت شقية) عام 1967، وكان نشاطها الفني في فترة السبعينات والثمانينات حيث شاركت في العديد من الأعمال منها، اسرار البنات, لا لا يا حبيبى، فيلم الكدابين الثلاثة، فيلم "اختى"، فيلم السكرية، فيلم امرأة للحب، فيلم الهارب، دائرة الانتقام، اللصوص، خمسة من الجحيم، ارزاق يا دنيا، اضراب المجانين، العربجي، واحدة بواحدة، الاشقياء، شباب في الجحيم، امرأة من نار.

إعتزلت الرقص في أواخر الثمانينات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة حيث شاركت بعدة أعمال أهمها، "وش إجرام" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "اللى اختشوا ماتو".