إيلاف من بيروت: عقد سيلو صعب، نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، قرانه على زين قطامي، الشابة الأردنية المقيمة في أبو ظبي، في حفل زفاف ساحر أقيم مساء الجمعة، 18 تموز (يوليو) 2025، داخل كنيسة بكركي التاريخية شمال بيروت.

الحفل، الذي اتسم بالرقيّ والخصوصية، لم يكن مجرد مناسبة عائلية، بل تحوّل إلى عرض حيّ للأناقة والحب، شهد على واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في عالم الأزياء والاحتفالات الرفيعة لهذا العام.

العروس، المعروفة برقيّها وأناقتها الهادئة، خطفت الأضواء بإطلالة أولى مصمّمة خصيصًا لها من توقيع والد العريس، إيلي صعب، الذي حرص على أن تكون الإطلالة انعكاسًا لحلمه كأب ومصمم.

العروس زين قطامي

زين قطامي ليست فقط شريكة حياة نجل إيلي صعب، بل أيضًا شخصية لافتة تتمتّع بذوق رفيع وسيرة مهنية مميزة. هي خرّيجة الجامعة اللبنانية الأميركية بتفوّق، وبدأت مسيرتها المهنية في عمّان قبل أن تنتقل إلى الإمارات للعمل في مجال العلاقات العامة، حيث صنعت لنفسها مكانة ضمن محيطها الاجتماعي. تواضعها وأناقتها شكّلا عنصرًا لافتًا في احتفالية الزفاف، التي بدأت مع سهرة ما قبل الحفل في Panorama Faqra.

الفساتين الأسطورية

كعادته، وضع إيلي صعب لمساته الأيقونية على العروس، وصمّم لها إطلالتين استثنائيتين خصيصًا لهذه المناسبة.

الإطلالة الأولى كانت بفستان أبيض طويل الأكمام، يتميّز بكورسيه ضيّق وتنّورة واسعة وذيل ممتدّ، زُيّن بتطريزات فضيّة دقيقة وتفاصيل زخرفية متقنة. أكملت العروس هذه الإطلالة بطرحة "كاتدرائية" طويلة وتاج ينسجم مع زخارف الفستان.

أما الإطلالة الثانية، فكانت أكثر درامية، جاءت بفستان بلون الشمبانيا اللامع، تميّز بياقة على شكل V عميقة وتطريزات عمودية معدنية، مع تنورة خارجية فخمة وطرحة طويلة مطابقة، ما منح العروس حضورًا ملكيًا مفعمًا بالرقي.

مراسم بكركي

داخل جدران كنيسة بكركي التاريخية، عقد الثنائي قرانهما بحضور العائلة والأصدقاء المقرّبين فقط، في أجواء روحية رصينة زادتها روعةً التفاصيلُ الفنية والبصرية. العروس ارتدت فستانًا مكشوف الأكتاف، مع كورسيه مطرّز بنقوش زهرية تنساب نحو التنّورة التي اختُتمت بذيل طويل، تكمّلت بعقدة خلفية أنيقة.

سهرة Panorama Faqra

في الليلة السابقة لحفل الزفاف، احتفل الثنائي في Panorama Faqra، حيث تألقت زين بفستان لامع من توقيع إيلي صعب، واختير الطابع الترابي الحيادي ليطغى على الديكور، مما أضفى أناقة خالصة على الأجواء. كانت السهرة مقدّمة بصريّة تمهّد للمشهد الكبير.

لحظات تحت الضوء

تألّق العروسان في ليلة العمر، وكان لجماليات الإطلالة النهائية حضور قوي بفضل خبير التجميل بسام فتوح، الذي وضع لمساته على ملامح زين، بينما أشرف مصفف الشعر وسيم مرقص على تصفيف شعرها. المصوّر الفوتوغرافي باتريك صوايا وثّق اللحظات الساحرة بعدسته، ليحوّل الزفاف إلى سرد بصري آسر.

حضور فني لامع

الحدث حوّل لبنان إلى عاصمة النجومية والأناقة. إذ حضر الحفل عدد من أبرز الشخصيات الفنية والاجتماعية، من بينهم نانسي عجرم، نادين نسيب نجيم، بلقيس فتحي، عاصي الحلاني، كارن وازن، جيسيكا عازار، بالإضافة إلى نجمة الدراما التركية هانده أرتشيل، ما أضفى بُعدًا عالميًا على المناسبة.

تتويج الحب

هذا الزفاف يأتي تتويجًا لعلاقة حب بدأت في حزيران (يونيو) 2021، تكلّلت بخطوبة صباحية يوم 29 حزيران (يونيو) 2024، واستمرّت باحتفالات امتدّت على مدى ثلاثة أيام، توّجت بزفاف أسطوري وبحفل استقبال فاخر ينتظر فيه الضيوف الإطلالة الثالثة للعروس، بفستان سهرة جديد من تصميم إيلي صعب.