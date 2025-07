إيلاف من الرياض: ماذا يحدث حين تلتقي مقطوعات هانز زيمر وآلان سيلفستري بأداء أوركسترالي حيّ تحت سقف القاعة الحمراء؟ الجواب يتجسّد في النسخة الثانية من مهرجان الرياض لموسيقى الأفلام، التي أعلنت عنها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتنطلق فعالياتها من 30 تموز (يوليو) حتى 9 آب (أغسطس) 2025، تزامنًا مع استضافة العاصمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. المهرجان، الذي يحتضنه مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يقدّم تجربة سمعية بصرية تمزج بين عروض الأفلام العالمية والموسيقى الأوركسترالية الحيّة، بمشاركة نخبة من أبرز المؤلفين الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتحفيز الحراك الثقافي وتعزيز حضور الفنون في الرياض، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وقطاع "نمط الحياة". البرنامج المرتقب يتضمّن عروضًا سينمائية شهيرة يؤدي خلالها العازفون المقطوعات مباشرة أمام الجمهور. من أبرزها فيلم Top Gun: Maverick الذي يؤدي فيه توم كروز دور "مافريك"، حيث يُعرض الفيلم بمصاحبة موسيقى حيّة تضاعف من جرعة الإثارة والدراما. كذلك، يعود "جاك سبارو" في Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl، بمشهد بحري كلاسيكي يتصدّره عزف مباشر لمعزوفة "He’s a Pirate". كما يشهد المهرجان عرضًا موسيقيًا لفيلم الخيال العلمي الشهير Back to the Future، حيث ترافق رحلة "مارتن مكفلاي" عبر الزمن معزوفة "آلان سيلفستري" على المسرح مباشرة. ومن أعماق الذاكرة البصرية والسمعية، يعود فيلم The Lion King في تجربة غامرة تمزج مشاهد "سيمبا" المؤثرة مع مقطوعات هانز زيمر الأسطورية. ويُعدّ مهرجان الرياض لموسيقى الأفلام أحد المبادرات الفنية البارزة التي تنظمها الهيئة ضمن سياق أوسع يشمل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والذي تسعى من خلاله إلى تحويل العاصمة إلى وجهة عالمية للفعاليات والمناسبات الكبرى، وتعزيز تنوّع الخيارات الترفيهية والفنية أمام السكّان والزوار.