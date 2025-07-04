إيلاف من عمّان: يشهد فيلم آية للمخرجة ماية عجميه زلامة عرضه العربي الأول ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي (2 – 10 تموز/يوليو 2025)، حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية العربية الطويلة.

ويُعرض الفيلم مرتين خلال فترة المهرجان: الأولى يوم الأحد 6 تموز الساعة 10 مساءً في "تاج سينما – قاعة 4"، والثانية يوم الأربعاء 9 تموز الساعة 8 مساءً في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

بالتزامن مع العرض، طرحت شركة MAD Solution بوسترًا خاصًا للفيلم باللغة العربية، يظهر فيه وجه البطلة الطفلة آية في تدرجات لونية من الأصفر والبني، تعبيرًا عن رحلتها الشعورية في مواجهة الفقد.

آية هو فيلم درامي يروي قصة نضج تُشكّلها مأساة شخصية؛ حيث تفقد آية، البالغة من العمر 12 عامًا، شقيقها الأكبر يونس، الذي كانت تجمعها به علاقة قوية. وفي خضم الحزن المعقد، تستعين آية بقدرتها على الإبداع، وبدعم أصدقاء يونس، لتجاوز الخسارة وشق طريقها نحو النضج.

كتبت الفيلم وأخرجته ماية عجميه زلامة، وهي مخرجة وكاتبة سيناريو بلجيكية – تونسية – دنماركية، ويشارك في بطولته صفاء غرباوي، مهدي بوزيان، منير عمامرة، عدنان الهرواتي، صابر طابي، نيكولاس ماكولا، مهدي زيلما، ومونيا طيب.

الفيلم من إنتاج كوموكو، وإنتاج مشترك بين كويتزالكواتل و1080 فيلمز، وشارك في إنتاجه مارك جوينز (HERE, GHOST TROPIC) ونبيل بن يدير (ANIMALS). قام بتصويره جريم فانديكيركوف (HERE, GHOST TROPIC)، والمونتاج لديتر ديبنديل، وتصميم الإنتاج لإيف مارتن.

تتولى شركة MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى MAD World المبيعات الدولية.

إشادات نقدية دولية

نال آية إشادات نقدية من بينها ما كتبته أورور إنجيلين في "سينيوروب": "آية هو فيلم يتألف من كلمات قليلة وإيماءات عديدة: أيادٍ ممدودة وأذرع تحتضن وتواسي"، كما وصفته سيرين بربيرو في صحيفة L’Économiste بأنه "عمل جريء لكنه رقيق، يذكرنا بقوة الوحدة في الأوقات الصعبة".

وكان الفيلم قد عُرض عالميًا للمرة الأولى ضمن الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي، حيث حصل على تنويهين خاصين من لجنة تحكيم مسابقة أجيال 14+ الدولية للأفلام الطويلة، ومن لجنة التحكيم المستقلة لـ AG Kino - Gilde - Cinema Vision 14 plus. كما شارك لاحقًا في المهرجان الدولي لسينما المؤلف في برشلونة، ومهرجان سيدني السينمائي الدولي.