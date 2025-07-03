إيلاف من لندن: تستعد مدينة برادفورد البريطانية لإحياء مناسبة "يوم يوركشير" في الأول من آب (أغسطس) 2025، بحفل موسيقي ضخم بعنوان Yorkshire Calling، يُقام لأول مرة على مسرح "Bradford Live" بعد الانتهاء من أعمال ترميمه الشاملة. ويجمع الحفل بين رموز ثقافية وموسيقية بارزة من المنطقة، يتقدمهم المغني الويلزي الشهير Aled Jones، في مشاركة ذات طابع شخصي وفني معًا.



بن كريك، قائد أوركسترا يوركشير. بن كريك، قائد أوركسترا يوركشير.

ويشارك في الأمسية، إلى جانب Jones، كل من الشاعر والمسرحي Ian McMillan، أوركسترا Yorkshire Symphony Orchestra بقيادة Ben Crick، وعازف البيانو Yuanfan Yang، إضافة إلى فرقة الجوقة الفريدة "Bantam of the Opera"، التي تضم مشجعين من نادي Bradford City لكرة القدم، والمعروفة بجمهورها العريق في المدينة.

من كرة القدم إلى خشبة الأوبرا

تُعد فرقة "Bantam of the Opera" نموذجاً مميزاً لمبادرات الدمج الثقافي في عام برادفورد كـ "مدينة الثقافة البريطانية". فقد خضع أعضاء الجوقة، وهم من مشجعي "البيانتامز" – الاسم الذي يُطلق على محبي Bradford City – لتدريب صوتي مكثف لأداء مقطوعات أوبرالية أمام الجمهور، في مشروع دعمته شخصيات فنية بارزة مثل Lesley Garrett، وبدعم مباشر من BBC Singers.

وقد تم تنظيم تدريبات الفرقة في مركز City Hub التابع لمؤسسة Bradford City FC Community Foundation، المجاور لملعب النادي الرئيسي، ما جعل من التجربة تداخلاً فريدًا بين الرياضة والفنون.

الموسيقى الكلاسيكية تروي حكايات الشمال

سيؤدي عازف البيانو Yuanfan Yang، وهو من المتأهلين في مسابقة Leeds International Piano Competition لعامي 2015 و2018، مقطوعات مختارة خلال الأمسية، بوصفه سفير مهرجان Wharfedale Festival of Piano، الذي يشرف على "سلسلة حفلات Waterman" تخليدًا لذكرى Dame Fanny Waterman، مؤسسة مسابقة ليدز العالمية.

أما أوركسترا Yorkshire Symphony Orchestra، فستقدّم عملاً بعنوان A Northern Score، يتضمن مقاطع شعرية بصوت Ian McMillan تُجسد شخصيات ومواقف بارزة من تاريخ الشمال البريطاني، مع موسيقى أصلية من تأليف Ben Crick.



المغني الويلزي الشهير ألِد جونز. المغني الويلزي الشهير ألِد جونز.

عودة عاطفية وأداء مشترك مؤثر

يعود Aled Jones إلى يوركشير بـ"شعور الانتماء"، بحسب تعبيره، إذ تربطه بالمنطقة علاقات عائلية، قائلاً: "يسعدني أن أكون جزءاً من هذه المناسبة التاريخية ضمن عام الثقافة لبرادفورد. زوجتي من مدينة Keighley، ما يجعل من هذه العودة زيارة إلى بيت العائلة الثاني، وكم هو أجمل أن تترافق مع عرض موسيقي".

وسيكون جمهور "Bradford Live" على موعد مع أداء مشترك مؤثر بين Jones والمقدم الرياضي الشهير Chris Kamara، في إعادة لأغنيتهما التي أثرت بلجنة التحكيم والجمهور ضمن برنامج Britain Get Singing على قناة ITV.

وأعرب Kamara، الذي يشغل منصب سفير الجوقة، عن حماسته قائلاً: "من الغناء في Valley Parade إلى الظهور على BBC Radio 2، ثم الوقوف على مسرح Bradford Live مع Aled مجددًا... إنها رحلة لا تُصدَّق!".

احتفالات تمتد من برادفورد إلى إلكلي

تُعد فعالية Yorkshire Calling أبرز محطات يوم يوركشير هذا العام، حيث تتولى "جمعية يوركشير" (The Yorkshire Society) تنظيم الفعاليات بالشراكة مع مجلس بلدية برادفورد ومبادرة Ilkley BID. وتنطلق الأنشطة صباح الجمعة بزيارة وفود رؤساء البلديات إلى City Hall في برادفورد، يتبعها موكب رسمي إلى مدينة Ilkley حيث تُقام خدمة دينية وغداء مدني في قاعة King’s Hall & Winter Gardens.

ويشمل البرنامج العام نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات، من عروض كوميدية في قاعة St George’s Hall، إلى حفل موسيقي تحت عنوان Monsters of Yorkshire Rock بقيادة Graham Oliver من فرقة Saxon، بالإضافة إلى سوق تراثي في إلكلي ومهرجان بيرة هو الأول من نوعه في المدينة.