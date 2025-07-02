إيلاف من الرياض: شهد مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرياض يوم الثلاثاء عرضًا خاصًا للفيلم الوثائقي "Rewriting Arab News"، وذلك ضمن احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس صحيفة "عرب نيوز"، التي تُعد أول صحيفة ناطقة بالإنجليزية في المملكة العربية السعودية.

الفيلم من إنتاج شبكة "جلوبال أراب نتوورك" التي تتخذ من لندن مقرًا لها، ويتناول مرحلة إعادة إطلاق الصحيفة بين عامي 2016 و2018، وهي الفترة التي تزامنت مع انطلاق التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار برنامج "رؤية السعودية 2030"، والذي شكّل نقطة تحول مركزية في مسارات التنمية والإعلام.

المشاركون في الاحتفالية

حضر الحفل سفراء أوروبيون لدى المملكة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة من داخل السعودية وخارجها، من بينهم مسؤولون حكوميون، ودبلوماسيون، وصناع سياسات، وأعضاء من الوسط الإعلامي، إلى جانب مجموعة من صحافيي "عرب نيوز" العاملين في مقرها الرئيسي بالرياض.

وفي كلمته، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو عن سعادته بالمشاركة في الحدث قائلاً: "يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفال بالذكرى الخمسين لصحيفة عرب نيوز".

وأضاف: "أنتم لا تكتفون بنقل الخبر، بل تحللون السياق، وتفككون الأحداث التي تجري في المملكة والمنطقة والعالم. أنتم مساحة مفتوحة للنقاش، وهذا ما تحتاجه كل دولة".

كما أكد: "وجودكم في قلب رؤية 2030، وكثيرون من الحاضرين هنا هم تجسيد حي للسعودية الجديدة. إننا لا ندعم هذا التحول فحسب، بل نعجب به".

من جانبه، عبّر رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" فيصل عباس عن امتنانه للسفير الأوروبي على استضافته لهذا الحدث، وقال: "نيابة عن عائلة عرب نيوز، نتقدم بالشكر لسفير الاتحاد الأوروبي على استضافته لهذا العرض الخاص ضمن احتفالاتنا بمرور خمسين عامًا على تأسيس الصحيفة".

وتابع عباس: "يحكي الفيلم فصلًا صغيرًا لكنه مثير من تاريخ صحيفتنا وتاريخ المملكة، خلال فترة مليئة بالتحولات الإيجابية".

كما حرص رئيس التحرير على الإشادة بالدور الحيوي الذي لعبه رؤساء التحرير السابقون، ومؤسسو الصحيفة، وهما الأخوان هشام ومحمد علي حافظ، اللذان أطلقا الصحيفة في عام 1975 لتكون منصة إعلامية ناطقة بالإنجليزية تعبّر عن صوت العرب وتواكب التحولات الإقليمية والدولية.

ويتضمن الفيلم شهادات ومداخلات أبرزها من الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى كل من لندن وواشنطن، الذي استعرض بدايات الصحيفة، مشيرًا إلى أنها تأسست في عهد والده، الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز.

ويركّز الفيلم على التغييرات الجوهرية التي شهدتها الصحيفة خلال مرحلة التجديد، ومن بينها تغيير الشعار والتصميم، إلى جانب تطوير الأسلوب التحريري ليتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، بما يعكس روح التحديث والانفتاح التي تمر بها المملكة.

* "Rewriting Arab News":

ردود فعل إيجابية

بعد عرض الفيلم، قال السفير الأوروبي كريستوف فارنو: "هذا العمل يعكس بوضوح التحولات الجارية في المملكة، بل يمثل أحد تجلياتها... لقد أُعجبت بشكل خاص بالبعد التاريخي لتأسيس الصحيفة عام 1975، الذي تزامن مع مرحلة جديدة في دور المملكة في ذلك الوقت".

بدورها، قالت سيدة الأعمال السعودية أميرة الطويل: "ما شاهدته في الفيلم يذكرني بالتحولات الكبرى التي مرت بها المملكة منذ عامي 2015 و2016 في طريقها لتحقيق رؤية 2030، وخاصةً مع قيادة شابة تؤمن بجيل الشباب وبالحفاظ على الإرث وتطويره".

وأضافت: "رأينا آثار هذه الرؤية في مختلف القطاعات، من العام إلى الخاص، وحتى الإعلامي".

أما فيلي لينالا، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الفنلندية، الذي وصل حديثًا إلى المملكة، فقد أعرب عن إعجابه بمضمون الفيلم، قائلاً: "على الرغم من حداثة عهدي بالمنطقة، إلا أنني وجدت الفيلم غنيًا بالقضايا التي تُجسد واقع التحولات الجارية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة ورؤية 2030. لقد استمتعت به حقًا".