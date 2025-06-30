إيلاف من الرياض: شهدت صالات ڤوكس سينما في واجهة روشن في الرياض العرض الافتتاحي الخاص لفيلم "الزرفة: الهروب من جحيم هنهونيا"، بحضور نخبة من نجوم العمل والإعلاميين وعدد من الشخصيات الفنية والاجتماعية، وسط أجواء احتفالية عكست حماس الجمهور لانطلاقة الفيلم المنتظَر. هذا ويترّقب جمهور السينما السعودية بدء عرض الفيلم السعودي الجديد "الزرفة: الهروب من جحيم هنهونّيا" في مختلف صالات السينما بتاريخ 3 يوليو الجاري، ويُعد تجربة سينمائية جديدة يخوضها المخرج عبد الله ماجد بعد نجاح فيلمه الأول "سطار".



شارك في الفيلم نخبة من النجوم ،وفي مقدمتهم : أحمد الكعبي أحد نجوم وكالة المواهب MBC TALENT إلى جانب محمد شايف ، حامد الشراري ، فهد المطيري ، أبو ربيعة ، ابراهيم خير الله ، أضوى بدر ، خالد عبد العزيز وزياد العمري مع ظهور خاص للنجم العالمي روبرت نبّر . ويؤدي الممثل أحمد الكعبي دور "حمد" أحد الأصدقاء الذين يشكلون الشخصيات الثلاثة المحورية في العمل ، إلى جانب محمد شايف وحامد الشراري. وكان الكعبي قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً ترويجياً من كواليس الفيلم مع زميليه شايف والشراري مما رفع من منسوب الحماس لدى متابعيه. ويخوض أحمد الكعبي في فيلم "الزرفة" تجربته السينمائية الثانية في الأفلام الطويلة بعد فيلم "راس براس " عام 2023.

تدور أحداث فيلم "الزرفة" حول ثلاثة شباب يلتقون صدفة عبر الألعاب الإلكترونية، ومن ثم يعملون معاً في مطعم تابع لمجموعة الهنهوني القابضة. تنقلب حياتهم رأساً على عقب عندما يتورطون في خطة لسرقة قطعة فنية نادرة من متحف رجل الأعمال عبد اللطيف الهنهوني، مما يقودهم إلى مغامرة درامية كوميدية مشوقة تنتهي بهم داخل سجن الجــفــرة حيث يشرعون إلى تنفيذ خطة هروب. تم تصوير العمل خلال 32 يوماً في 10 مواقع متفرقة في مدينة الرياض. وهو إنتاج مشترك بين استديوهات"أفلام الشميسي"، "تلفاز 11" و Big Time Fund، وكتابة أبراهيم الخير الله ومحمد القرعاوي. ويُتوقع أن يحقّق فيلم "الزرفة" مع بداية عرضه نقلة نوعية في الصناعة السينمائية السعودية .