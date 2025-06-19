إيلاف من الرياض: للمرة الثالثة، يجتمع ويجز والمخرج علي العربي في تعاون جديد لكن هذه المرة من خلال أول فيلم طويل يحمل عنوان "وتر واحد". تجربة مختلفة تنقل الشراكة بينهما من الأغاني المصورة إلى شاشة السينما، بعد النجاح الواسع اللي حققته أغنية "عز العرب" وقت كأس العالم، وأغنية "بعودة يا بلادي" اللي لامست مشاعر الجمهور وسجلت ملايين المشاهدات.

"وتر واحد" بيكمّل الخط الإنساني والفني اللي ميز شغل العربي مع ويجز، وبيفتح الباب لتجربة سينمائية جديدة تمزج بين الموسيقى والصورة بحس واقعي ومعاصر.

علي العربي، اللي ارتبط اسمه بسينما القضايا والقصص الملهمة قدم أفلام شاركت في أكتر من 85 مهرجان دولي منها فيلم "كباتن الزعتري"

الذى نال إشادات نقدية واسعة وشارك في مهرجان كان ومهرجان صندانس السينمائي

كما شارك في إنتاج العديد من الأفلام منهم "52 Blue

Arze - Good bye Julia "

والتي تم ترشيحهم لجائزة الأوسكار

حتى الآن، لسه التفاصيل الكاملة للفيلم تحت التحضير، وسوف يتم الإعلان قريبًا عن باقي فريق العمل، وميعاد التصوير، وخطة العرض.

ومتوقع نزول اخبار الفيلم علي بيدج (Ambient light)

لكن الواضح إن "وتر واحد" بيحمل ملامح مختلفة، وبيجمع بين صوت بيعبر عن جيل كامل، ورؤية بصرية قادرة تترجم الواقع بشكل صادق ومؤثر.

التعاون ده مش بس خطوة جديدة في مشوار كل واحد فيهم، لكنه كمان ممكن يكون بداية لخط سينمائي مختلف، بيلمس قضايا قريبة من الناس، ويعتمد على تجارب واقعية ووجهات نظر شابة