إيلاف من عمان: أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم، عن اختيار 18 مشروعاً سينمائياً للمشاركة في منصّات تسويق المشاريع التنافسية ضمن الدورة السادسة للمهرجان، التي تُقام بين 2 و10 تموز (يوليو) 2025، تحت إشراف "أيام عمّان لصنّاع الأفلام" (AFID)؛ الذراع المهني للمهرجان.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم صناع السينما العرب في مراحل تطوير أو ما بعد إنتاج أعمالهم، من خلال تقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم متخصصة، تضم شخصيات سينمائية بارزة، منها المنتجة التونسية درة بوشوشة، والمخرج البوروندي جوزيف بيتامبا، والمبرمج الإسباني إدواردو غييوت، والمنتجة الأردنية ليندا مطاوع، والمخرج السعودي عبد العزيز الشلاحي.

وأشار مدير "أيام عمّان لصنّاع الأفلام"، بسّام الأسعد، إلى التنافس الشديد في اختيار المشاريع هذا العام، موضحاً أنّ "كل مشروع حمل صوتاً يستحق أن يُسمع". وأضاف: "نواصل عبر منصّاتنا توفير فرص للتواصل والتطوّر المهني، تتجاوز حدود الجوائز ذاتها".

توزيع المشاريع المشاركة:

مشاريع قيد التطوير – أول فيلم (أردنية):

المخيم (الأردن) – إخراج وإنتاج: بيان أبو طعيمة مذكرات القدس (الأردن، المملكة المتحدة) – إخراج: كندة الكردي، إنتاج: كندة الكردي وبريان هيل ستة لواحد (الأردن) – إخراج: تامر النبر، إنتاج: غسان سلطي حقل البرتقال (الأردن، كندا) – إخراج: مراد أبو عيشة، إنتاج: رولا الناصر، فيرونيكا مولنار وروجير فرابير

مشاريع قيد التطوير – عربية:

حرامي البقرة (مصر، إيطاليا، السعودية) – إخراج: محمد زيدان، إنتاج: مارك لطفي Happy Pig مش سعيدة! (لبنان، فرنسا) – إخراج: كريستي وهيبي، إنتاج: كريستيل يونس بينغ بونغ (فلسطين) – إخراج: صالح سعدي، إنتاج: مي جبارين ربيع العمر (لبنان، فرنسا) – إخراج وإنتاج: نويل وميشيل كسرواني لاف فورتي فايف (سوريا، قطر، سويسرا، فرنسا، المملكة المتحدة، لبنان) – إخراج: أنس خلف، إنتاج: مارين فييانت أليكانتي (الجزائر، فرنسا، إسبانيا) – إخراج: لينا سويلم، إنتاج: عمر القاضي زي طير في السما (مصر، لبنان، إسبانيا) – إخراج: أمل رمسيس، إنتاج: أمل رمسيس وجانا وهبة أسياد الجمال والسحر (مصر) – إخراج: جاد شاهين، إنتاج: باهو بخش وصفّي الدين محمود

مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج – عربية:

كوبرا (لبنان) – إخراج: دانيال حبيب، إنتاج: سارة صعب أمل (الأردن، سوريا) – إخراج: خالد سويدان، إنتاج: رحمة الشماس لا نموت مرّتين (الجزائر، تونس، فرنسا، ألمانيا) – إخراج: هاجر الوسيلاتي، إنتاج: رؤوف الوسيلاتي، توماس كاسكيه وضيا جبري تستوستيرون (المغرب) – إخراج وإنتاج: علي بنشقرون ومحمد بكريم كل ما تستطيع الرياح أن تحمله (مصر، قطر) – إخراج: ماجد نادر، إنتاج: ماجد نادر وتامر السعيد أسفلت (الأردن) – إخراج: حمزة حميدة، إنتاج: محمود المساد

برنامج مهني موازٍ

يتضمن البرنامج فعاليات مهنية مثل ورشات العمل والندوات والنقاشات التفاعلية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتطوير المهارات، وتقديم منصّة للحوار حول تحوّلات الصناعة السينمائية في المنطقة والعالم.

كما يشهد هذا العام إطلاق سلسلة The Spark Series، وهي مبادرة تركّز على مسلسلات الويب باعتبارها مساحة سردية مبتكرة وسهلة الوصول، وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي.

الشركاء والداعمون

يحظى المهرجان بدعم من عدة جهات منها: هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، شركة العبدلي للاستثمار، زين الأردن، الملكية الأردنية للطيران، البنك الأردني الكويتي، Edgo، مؤسسة غياث ونادية سختيان، أمانة عمان الكبرى، HUE، تاج سينما، أستوديوهات الأردن (Olivewood)، والمعهد الفرنسي في الأردن.