إيلاف من عمان: يسرّ مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم أن يُعلن عن أسماء أعضاء لجان التحكيم لدورته السادسة، التي ستُقام في عمّان من ٢ إلى ١٠ تموز / يوليو ٢٠٢٥. تشهد هذه الدورة إضافة جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم غير عربي، ما يعكس التزام المهرجان بتكريم التميّز السينمائي من منظور عربي ودولي على حد سواء.

اختير أعضاء لجان التحكيم بعناية فائقة، استنادًا إلى خبراتهم المتعددة ومساهماتهم البارزة في السينما وخلفياتهم المتنوعة، لضمان تقييم متوازن وواعٍ للأفلام والمشاريع المشاركة.

لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل:

تُسلط هذه المسابقة الضوء على المواهب الأولى - سواء كانت للمخرج، أو كاتب السيناريو، أو الممثل/ة الرئيسي/ة - في الأفلام الروائية العربية.

رشيد ملحس: ممثل ومخرج أردني ناشط في المسرح والتلفزيون والسينما، من أعماله "سمرقند" و"امرؤ القيس".

عديلة بن ديمراد: ممثلة وكاتبة ومخرجة ومنتجة جزائرية، شاركت في أعمال عربية ودولية بارزة مثل "الملكة الأخيرة " الذي شاركت في كتابته إخراجه وكان من بطولتها. وقد نال هذا الفيلم تنويها خاصا للسيناريو في مهرجان عمان السينمائي الدولي عام ٢٠٢٣.

عمرو جمال: مخرج يمني ومؤسس فرقة خليج عدن المسرحية، عُرف بأفلامه المميزة منها "١٠ أيام قبل الزفة" و"المرهقون"، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الخامسة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي (٢٠٢٤).

كريستوف لوبارك: المدير التنفيذي لأسبوع النقاد في مهرجان كان ومدير مهرجان مونبلييه السينمائي للبحر المتوسط، وهو يتمتع بخبرة طويلة في إدارة المهرجانات.

لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل:

تُخصص هذه المسابقة للأفلام الوثائقية التي تتجاوز مدتها ٥٢ دقيقة، ويجب أن تكون أول تجربة إخراجية أو مونتاج لمخرجها أو محررها.

زياد كلثوم: مخرج سوري مقيم في برلين، نال شهرة دولية بأفلام وثائقية مثل "طعم الإسمنت".

غلاديس جوجو: مُحررة أفلام ومستشارة قصصية لبنانية، ساهمت في أعمال عالمية منها "الإسكندر" و"في سوريا" و فيلم "باي باي طبريا" الذي افتتح الدورة الخامسة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي.

مايك ليرنر: مخرج ومنتج أفلام وثائقية مرشح لجوائز الأوسكار والبافتا والإيمي، من أعماله "النجم الأفغاني" و"الميدان".

لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير:

تُفتح هذه المسابقة أمام الأفلام القصيرة الروائية والتحريكية (حتى ٣٠ دقيقة) على أن تكون أعمال أولى لمخرجيها خارج إطار المؤسسات التعليمية.

أجيتبال سينغ: مخرج هندي، تعلّم فن الإخراج ذاتياً. نال شهرة عالمية بفيلمه "نار في الجبال" الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان عمّان السينمائي الدولي عام ٢٠٢١.

أمجد الرشيد: مخرج وكاتب أردني، فاز فيلمه الروائي الأول "إن شاء الله ولد" بجائزة مؤسسة غان في أسبوع النقاد بمهرجان كان وجائزة الجمهور في الدورة الخامسة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي.

دياموند أبو عبود: ممثلة لبنانية في السينما والمسرح، مع خبرة في لجان التحكيم الدولية. لعبت دور البطولة في النسخة العربية لفيلم "أًصحاب ولا أعز" من انتاج شركة نتفليكس. حصلت على عدة جوائز دولية بما فيها لدورها في فيلم "أرزة".

لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم غير عربي:

بعد أن كانت هذه الجائزة تُمنح بتصويت الجمهور، ابتداءً من هذه الدورة، أصبح اختيار الفائز من قبل لجنة مخصصة من أعضاء المجلس الاستشاري للمهرجان. يعكس هذا التحوّل التزام مهرجان عمّان السينمائي المستمر وطموحه في تقدير السينما من منظور نقدي يتجاوز حدود المنطقة العربية، مع تعزيز دور مجلسه الاستشاري في رسم رؤية المهرجان.

رشيد مشهراوي: مخرج ومنتج فلسطيني دولي ومؤسس صندوق مشهراوي للأفلام في غزة.

سمير: مخرج عراقي- سويسري لديه العديد من الأعمال الوثائقية والروائية الطويلة.

جيهان الطاهري: مخرجة ومنتجة وناشطة ثقافية، تُعرف بدعمها للسينما العربية والأفريقية وأفلامها الوثائقية.

صبا مبارك: ممثلة ومنتجة أردنية حائزة على عدة جوائز، من أعمالها "بنات عبد الرحمن" و"عبور".

يسري نصرالله: مخرج مصري بارز، شاركت أفلامه في مهرجانات كان والبندقية وبرلين.

لجنة تحكيم جائزة فيبريسكي (فيلم وثائقي عربي طويل):

انطلقت هذه الجائزة عام ٢٠٢٣ بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، وتُمنح لأحد الأفلام الوثائقية المشاركة في المسابقة الرسمية. تُجسّد هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بالاحتفاء بالتميّز الفني ودعم الأصوات الصاعدة في السينما الوثائقية العربية.

انتشالي تشايفورابون: باحثة سينمائية تايلاندية متخصصة في السينما الآسيوية.

بيرت ريباندل: صحافي وناقد سينمائي نمساوي ومؤسس مجلة CARGO.

علي الياسري: ناقد سينمائي عراقي وعضو في عدة لجان تحكيم.

جائزة الجمهور في الأقسام الأربعة:

في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، تُمنح جائزة الجمهور في كل من الأقسام التنافسية الأربعة: الفيلم الروائي العربي الطويل، الفيلم الوثائقي العربي الطويل، الفيلم العربي القصير، الفيلم غير العربي الطويل. تعكس هذه الجائزة تفاعل الجمهور المباشر مع الأفلام وقوة تأثيرها العاطفي وتقدّم منظوراً مميّزاً يوازن اختيارات لجان التحكيم.

لجنة تحكيم أيام عمّان لصناع الأفلام (AFID) :

إلى جانب مسابقات الأفلام، تستضيف أيام عمّان لصناع الأفلام لجنة تحكيم خاصة بها مكوّنة من مهنيين في قطاع السينما. تقيّم هذه اللجنة المشاريع المتقدمة في ثلاث فئات: المشاريع الأولى لمخرجين أردنيين في مرحلة التطوير، مشاريع لمخرجين عرب في مرحلة التطوير، ومشاريع عربية في مرحلة ما بعد الإنتاج. تقدم لجنة التحكيم منحاً مالية وعينية للمشاريع الفائزة. أعضاء اللجنة:

دره بوشوشه: منتجة تونسية بارزة وشخصية مؤثرة في المهرجانات السينمائية وحقوق الإنسان.

ادواردو غييوت: صحافي ثقافي ومبرمج أفلام إسباني، لديه خبرة في المهرجانات السينمائية تمتد لعقود.

جوزيف بيتامبا: مخرج من بوروندي يخصّص أعماله للتركيز على دور السينما في التعليم والمصالحة.

عبد العزيز الشلاحي: مخرج ومنتج سعودي له بصمة في عالم السينما والمسلسلات التلفازية.

ليندا مطاوع: منتجة أردنية ومؤسسة مبادرة "فكرة" المتخصصة بمشاريع سينمائية عابرة للثقافات بين الدول الإسكندنافية والشرق الأوسط.

تلعب لجان التحكيم دوراً محورياً في تكريم الإبداع والرؤية والتفاني الذي يُظهره صنّاع الأفلام المشاركون بكافة أنماطه وأساليبه. وسيُعلن عن قائمة الأفلام والمشاريع المتنافسة قريباً.