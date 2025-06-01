إيلاف من بيروت: يشارك فيلمان عربيان بارزان في الدورة الثانية والسبعين من مهرجان سيدني السينمائي الدولي، التي تُقام في الفترة من 4 إلى 15 حزيران (يونيو) 2025، حيث يُعرض كل من فيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين وفيلم Têtes Brûlées للمخرجة مايا عجميه مرتين ضمن برنامج العروض الرسمية.

رحلة عزلة وشغف بالعيش في "يونان"

يعرض فيلم يونان في 11 حزيران (يونيو) الساعة 8:00 مساءً في سينما إيفنت – شارع جورج (قاعة 11)، ويُعاد عرضه في 15 من الشهر نفسه الساعة 8:30 مساءً في سينما ديندي نيوتاون – قاعة 2.

تدور أحداث الفيلم على جزيرة نائية، حيث يسعى منير (جورج خباز) إلى العزلة تأملًا في خطوته الأخيرة، قبل أن يجد العزاء في وجود فاليسكا (هانا شيغولا)، التي تُعيد إليه إرادة الحياة بلطفها وحنوها.

الفيلم سبق أن عُرض لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وشارك لاحقًا في مهرجانات مرموقة منها: فيسكال (إيطاليا)، الفيلم العربي في برلين، ومهرجان هونغ كونغ، حيث حصد جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة. وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وكندا، بمشاركة من فرنسا، إيطاليا، فلسطين، والأردن.

أشرف أمير فخر الدين على كتابة وإخراج ومونتاج الفيلم، ويشارك في بطولته جورج خباز، إلى جانب النجمة الألمانية هانا شيغولا، وعلي سليمان، وسيبل كيكيلي، ونضال الأشقر، وتوم بلاشيا. تتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي.

يضم الطاقم الفني أسماء بارزة، منها مدير التصوير رونالد بلانتي، ومصممة الصوت كوين-إيل سونغ، ومؤلفة الموسيقى سعاد بشناق، التي عرفت بإسهاماتها في أعمال سينمائية عربية بارزة.

حكاية نضج من قلب الفقد في "Têtes Brûlées"

أما فيلم Têtes Brûlées فيُعرض في 14 حزيران (يونيو) الساعة 2:00 ظهرًا في سينما بالاس سنترال – قاعة 1، ويُعاد في اليوم التالي الساعة 6:30 مساءً في سينما بالاس نورتون ستريت – قاعة 3.

يحكي الفيلم قصة "إيا"، فتاة تبلغ 12 عامًا، تواجه تجربة فقدان شقيقها الأكبر يونس، الذي جمعته بها علاقة استثنائية. تسعى إيا لتجاوز حزنها عبر الخيال والدعم المحيط بها، لتبدأ رحلة نضج تتداخل فيها المأساة مع الإبداع والبحث عن الذات.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي، حيث نال تنويهين خاصين، كما شارك في مسابقة "مواهب" ضمن المهرجان الدولي لسينما المؤلف في برشلونة.

العمل من تأليف وإخراج البلجيكية التونسية الدنماركية ماية عجميه زلامة، وبطولة صفاء غرباوي، مهدي بوزيان، منير عمامرة، وعدنان الهرواتي، وآخرين.