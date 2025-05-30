إيلاف من هوليوود: تعرضت نجمة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت في ممشى المشاهير بهوليوود للتخريب، حيث قام متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين بكتابة عبارات مسيئة عليها تضمنت اتهامات بـ"قتل الأطفال".

وظهرت على النجمة التي حصلت عليها غادوت قبل ثلاثة أشهر عبارة "غال غرينشتاين قاتلة أطفال"، إلى جانب ملصق يشير إلى استهداف الرضع من قبل القناصة الإسرائيليين، علما أن غرينشتاين هو الاسم العائلي الأصلي للممثلة.

في البداية، نفت مصادر مقربة من نجمة فيلم "المرأة الخارقة" صحة الخبر ووصفته بأنه "مزيف"، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت لاحقا حصول التخريب بعد تداول وثائق تثبت الواقعة، حيث كانت الصور قد انتشرت أولا عبر منصات فلسطينية.

من جهة أخرى، بادر مواطن إسرائيلي مقيم في لوس أنجلوس يدعى نيف كوهين، وهو معتاد على استضافة جاليات إسرائيلية في منزله أسبوعيا، بتنظيف النجمة بعد مشاهدته صور التخريب على مواقع التواصل.

وصرح كوهين لوسائل الإعلام: "ثارت مشاعري حين رأيت تلك المنشورات العدائية ضد الإسرائيليين واليهود هنا. قررت التوجه إلى المكان برفقة صديق لتنظيف النجمة، ولم أشعر بأي خوف. بعد انتهائنا، حاول أحدهم إتلافها مجددا بالدوس عليها، لكننا كنا قد أنجزنا مهمتنا".

