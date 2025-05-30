إيلاف من الرياض: بدأت شركة ريد كيرتنز تصوير أولى مشاهد المسلسل السعودي المصري "جَدَّ جَديدْ" للمخرجة سلمى الكاشف، وهو بتمويل من الصندوق الثقافي السعودي، ومشرفة الإنتاج المنفذة شركة كينو فيلمز، وبطولة عدد من نجوم السعودية ومصر، على رأسهم أماوري، والفنانة القديرة سوسن بدر، وأضواء بدر ومي الغيطي، على أن يتم عرضه قريبًا.

مسلسل "جَدَّ جَديدْ" تدور أحداثه حول يوسف الذي يستيقظ من غيبوبة دامت لسنتين، ويحاول أن يستعيد هويته مرة أخرى، وسط فوضى ذكرياته الضائعة وشعوره بالذنب والتوهان، يساعده في الرحلة جدته وأصدقائه الذين يواجهون مشاكلهم الخاصة بدورهم.

يشارك أيضًا في بطولة المسلسل كل من علي السبع، ولأول مرة خالد علي، ومحسن محي الدين، وعمرو جمال، ومحمد الألفي، إخراج سلمى الكاشف، فكرة أماوري، تأليف وسيناريو وحوار ريم القمّاش،منتج منفذ أميرة شريف ومحمد صبرى أباظة مدير التصوير كريم أشرف، مهندس ديكور ميريت عامر، ستايلست آمنة الشندويلي.