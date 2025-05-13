إيلاف من الرياض: في عمل درامي مشوّق، تعود النجمة دانييلا رحمة (يوليا) والنجم محمد الأحمد (آدم) إلى الشاشة معًا في مسلسل نتفليكس الجديد "فرانكلين". تدور أحداث المسلسل التشويقي حول آدم، الأب الأعزب ومزوّر العملة المحترف الذي تضطره الظروف للعودة إلى ماضٍ عصيب والتعاون من جديد مع حبيبته السابقة وسط شبكة من الصراعات والعلاقات المعقدة.

بعد سنوات من القطيعة يجد آدم ويوليا نفسيهما وجهًا لوجه مع ماضٍ لم يُغلق بعد. يُعيدهما القدر إلى بعضهما البعض، وسط محاولة مليئة بالمخاطر لتزوير أوراق نقدية من فئة المئة دولار. لكن ما يبدو تعاونًا إجراميًا يخفي خلفه دوافع مختلفة: آدم يفعل المستحيل لإنقاذ حياة ابنته، بينما تحاول يوليا طي صفحة مظلمة من الماضي والبحث عن بداية جديدة، مهما كان الثمن.

وبينما تطفو المشاعر القديمة على السطح من جديد، ويتلاشى الخط الفاصل بين الثقة والخيانة، يجد الاثنان نفسيهما في قلب دوامة من التحديات الأخلاقية والأجنداتٍ الخفية والمشاعر المُركّبة والألعابٍ النفسية وسط سباق مع الزمن، بينما يلاحقهما محقق عنيد لا يعرف الكلل. فهل سيتمكنان من إنقاذ من يحبّان؟ أم يُعاد الماضي في نسخة أكثر قسوة؟

المسلسل من إخراج حسين المنباوي، وبطولة كوكبة من النجوم: دانييلا رحمة، محمد الأحمد، طوني عيسى، فايز قزق، جورج شلهوب، يوسف حداد، بيار داغر، وسام صليبا، سمارة نهرا، سانديبل خشاب، كارلا كشيشيان وغيرهم.

هل تمنح الحياة حقًا فرصةً ثانية؟ هذا ما سيكتشفه المشاهدون مع مسلسل "فرانكلين" الذي يأخذهم إلى عالمٍ مفعم بالغموض والأسرار والتضحيات. "فرانكلين" يُعرض حصريًا على نتفليكس ابتداءً من 15 مايو 2025.