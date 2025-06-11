إيلاف من عمان: يسرّ مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم أن يكشف عن برنامجه الرسمي للأفلام في دورته السادسة، والتي ستُقام من 2 إلى 10 تمّوز/يوليو 2025. توافقاً مع تيمة هذا العام “عالم خارج النصّ”، يجمع البرنامج بين أصوات سينمائية جريئة وفريدة وتجارب فنية متنوعة من العالم العربي والدولي، مع حفاظه على رسالة المهرجان الأساسية في الاحتفاء بالإنجازات الأولى لصانعي الأفلام.

تضم التشكيلة المختارة لهذا العام أكثر من 65 فيلماً تمثل 23 دولة، سيتم عرضها في ثلاث دور عرض في عمّان: تاج سينما، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومسرح الرينبو، بالإضافة إلى عروض في محافظات المملكة. هذه السنة، يعتزّ مهرجان عمان السينمائي الدولي بتقديم 23 فيلماً في عرض عربي أوّل، من بينها 16 عرض عالمي أوّل. كما يشرّف المهرجان أن يكون منصّة حصريّة لقصص قويّة ومؤثرة من قلب غزة الجريحة، تُعرض لأوّل مرّة.

بادر المهرجان هذا العام إلى إدماج لغة الإشارة في بعض العروض لتكون متاحة لفئة الصم وضعاف السمع. كما ستكون معظم الأفلام مترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية للوصول إلى أكبر عدد جمهور ممكن. إضافة إلى البرنامج الرئيسي، ستُقام ثلاث عروض مجانية مفتوحة للجمهور في البوليفارد – العبدلي.

وفي تعليقها على الدورة السادسة، قالت عريب زعيتر، مديرة قسم البرمجة في المهرجان: “نلجأ إلى الفن السابع لمقاومة السرديات المفروضة علينا. في هذه النسخة من المهرجان، يبوح صانعو الأفلام بما في قلوبهم من حكايات تتحدى النمطية والتشويه – حكايات تنبض بالحق، بالعمق، بالإبداع وبالشجاعة. نتوق إلى جلب هذه القصص، من منطقتنا والعالم، إلى الشاشة الكبيرة ونسعى إلى جعلها في متناول أوسع جمهور ممكن”.

تشمل هذه الدورة أربع مسابقات رسمية، تُمنح خلالها جوائز السوسنة السوداء والتنويه الخاص من قبل لجان تحكيم متخصصة وهي: الأفلام العربية الروائية الطويلة والأفلام العربية الوثائقية الطويلة والأفلام العربية القصيرة والأفلام غير العربية.

وسعياً لمزيد من الإثراء، لايزال المهرجان يعمل مع الموزعين على تأمين بعض الأفلام الإضافية.

مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة:

“البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” من إخراج خالد منصور – مصر

“الذراري الحمر” من إخراج لطفي عاشور – تونس

“إلى عالم مجهول” من إخراج مهدي فليفل – فلسطين

“أنَاشِيْدُ آدَمَ” من إخراج عدي رشيد – العراق

“196 متر” من إخراج شكيب طالب بن دياب – الجزائر

“قرية قرب الجنة” من إخراج مو حراوي – الصومال

“دخل الربيع يضحك” من إخراج نهى عادل – مصر

“سمسم” من إخراج سندس سميرات – الأردن

“آية” من إخراج ماية عجميه ايظى زلامة – تونس

“شكرًا لأنك تحلم معنا” من إخراج ليلى عباس – فلسطين

مسابقة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة:

“أبو زعبل” من إخراج بسام مرتضى – مصر

“نحن في الداخل” من إخراج فرح قاسم – لبنان

“فتنة في الحاجبين” من إخراج عمر مسمار – لبنان

“وقت مستقطع ٢٢” من إخراج علي قزويني – سوريا

“ام المدارس” من إخراج عبدلله عيسى – الأردن

“أمك، أمي” من إخراج سميرة الموزغيباتي – المغرب

“إحكيلهم عنا” من إخراج رند بيروتي – الأردن

مسابقة الأفلام العربية القصيرة: (العمل الإخراجي الأوّل)

“أنت ارنب؟” من إخراج حاتم إمام – مصر

“شِيخَة” من إخراج أيوب اليوسفي وزهوة راجي – المغرب

“مكان غارق بالتفاصيل” من إخراج جورج اشقر – سوريا

“جهنّميّة” من إخراج ياسر فايز – السودان

“قزم أبيض” من إخراج اسيد موسى مقدادي – الأردن

“كاستينغ” من إخراج يوسف الصنهاجي – تونس

“خطيئة” من إخراج حسن حسين مقدادي – الأردن

“مانجو” من إخراج رندا علي – مصر

“نهار عابر” من إخراج رشا رزق شاهين – مصر، سوريا

“عناق المجهول” من إخراج غالية خالد حداد – الأردن

“نظرة من الخارج” من إخراج تارا الخص – الأردن

“آخر إيام الصيفية” من إخراج بيار مزنر- لبنان

“حلقة” من إخراج اسلام قطب – مصر

“روج” من إخراج سماهر موصلي – السعودية

“ونعم” من إخراج مساعد القديفي – الكويت

“لا جسد لا أحد” من إخراج مسلم هديب – الأردن

“١/٢ رحلة” من إخراج رنا مطر – السعودية

“خلف ستائر موصدة” من إخراج قاسم صقلي – المغرب

“حرز” من إخراج كرار حيدر – العراق

مسابقة الأفلام غير العربية: (العمل الإخراجي الطويل الأوّل)

“نهاية سعيدة” من إخراج نيو سورا – اليابان

“آرماند” من إخراج هالفدان أولمان تونديل – النرويج

“كلب قيد المحاكمة” من إخراج لاتيتيا دوش – سويسرا

“قصة عائشة” من إخراج إليزابيث فيبرت – كندا

“كل ما نتخيله كالضوء” من إخراج بايال كابادي – الهند

“لمسة مألوفة” من إخراج سارة فريدلاند – الولايات المتحدة

“حكايات من حديقة سحرية” من إخراج ديفيد سوكوب، باتريك باش، ليون فيدمار، جان كلود روزيك – جمهورية التشيك، سلوفاكيا، فرنسا

كما أضيف هذا العام قسمان غير تنافسيين يضمان أفلاماً لا تقع ضمن شروط المسابقات ولكنها تثري برنامج المهرجان.

أفلام خارج المسابقة:

“تحت سقف أمي” من إخراج كريستيان أبي عبود – لبنان

“الأونروا، ٧٥ عاماً من تاريخ مؤقّت” من إخراج نيكولاس واديموف، ليانا صالح – سويسرا

“يلا باركور” من إخراج عريب زعيتر – الأردن، فلسطين

“المهمة” من إخراج اثنين من الكوادر الطبية من غزة – فلسطين

“بلياتشو غزة” من إخراج عبد الرحمن صباح – فلسطين

“أحلام صغيرة جدًا” (من المسافة صفر+) من إخراج اعتماد وشاح – فلسطين

“حسن” (من المسافة صفر+) من إخراج محمد الشريف – فلسطين

“الأمنية” (من المسافة صفر+) من إخراج أوس البنا – فلسطين

“ألوان تحت السماء” (من المسافة صفر+) من إخراج ريما محمود – فلسطين

“ما بعد” من إخراج مها حاج – فلسطين

“سينما مسرة” من إخراج ستيفاني أمين – مصر

“أهازيج” من إخراج مي الغوطي – الأردن

“مسرحية الساعة الثامنة” من إخراج محمد حشكي – الأردن

إضاءة على السينما الإيرلندية:

بمناسبة اختيار إيرلندا “البلد ضيف الشرف” لهذه الدورة، سيتم تخصيص برنامج خاص يحتفي بنتاجها السينمائي وسيُعلن عن تفاصيله قريباً.