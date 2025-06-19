إيلاف من الرياض: أعلنت شركة CineWaves Films من خلال مكتبها في الصين، عن الحصول على حقوق توزيع فيلم الأنيميشن الصيني الأنجح على الإطلاق Ne Zha 2 للمخرج يو يانغ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتستمر شركة توزيع الأفلام السعودية الرائدة في تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين السعودية والصين.

ومنذ إطلاقه في 29 يناير الماضي، أصبح Ne Zha 2 محل اهتمام العالم أجمع، ففي خلال أسبوعين فقط أصبح الفيلم الصيني الأنجح على الإطلاق، ثم في وقت قياسي أصبح فيلم الأنيميشن الأكثر تحقيقًا للإيرادات، متجاوزًا Inside Out 2.

بالإضافة إلى ذلك أصبح Ne Zha 2 أول فيلم دولي تتجاوز إيراداته حاجز المليار دولار، وفي الوقت الحالي تجاوزت إيراداته 2 مليار دولار، ومن المتوقع مع استمرار عرضه دوليًا أن يكون من الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في التاريخ.

ويعلق على ذلك رئيس مجلس إدارة CineWaves Films قائلًا "منذ أن فتحنا مكتبنا في الصين كأول جهة ثقافية عربية تقوم بذلك، كنا نضع نصب أعيننا الثراء الثقافي المتنوع في المجتمع الصيني، وأهمية التبادل الثقافي بين السعودية والصين، من أجل عرض أهم الأفلام السعودية في الصين، كما فعلنا من خلال ليالي الفيلم السعودي، والآن نعرض واحدًا من أهم وأنجح الأفلام الصينية والدولية أيضًا في السعودية. Ne Zha 2 فيلم مغامرة ممتع مستوحى من الأساطير الصينية ومليء بالفنون القتالية، وأتوقع أن ينال إعجاب الجمهور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

فيلم Ne Zha 2 من إخراج يو يانغ، وهو جزء ثاني للفيلم الذي تم إطلاقه في 2019، ويحكي قصة طفل شيطاني نشأ بين البشر، ويسعى إلى الحصول على إكسير ثمين لاستعادة الحالة الجسدية لصديقه الذي دمر البرق جسده، ومن المقرر الإعلان عن موعد إطلاق الفيلم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قريبًا، ومن المقرر أن يتم إطلاق الفيلم باللغات الصينية والإنجليزية، بالإضافة إلى الدبلجة العربية، تحت إشراف مخرج ومنتج الرسوم المتحركة السعودي مالك نجر.

CineWaves Films شركة تأسست في 2020، وأصبحت في وقت قياسي واحدة من أهم شركات التوزيع السينمائي في السعودية، حيث تمتلك الشركة أكبر مكتبة للأفلام السعودية، كما أصبحت الشريك المفضل في العالم العربي للمنصات الدولية مثل نتفليكس وصالات العرض العربية وشركات الطيران وشبكات القنوات المحلية والدولية، كما تعتبر CineWaves Films هي أول جهة ثقافية عربية تفتح مكتبًا في الصين.