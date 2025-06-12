إيلاف من الرياض: انتهت المخرجة فايزة أمبا من تصوير أولى تجاربها الروائية الطويلة «بحق الجيرة»، والمقرر طرحه في الربع الأول من عام 2026، وذلك بعد استكمال مراحل ما بعد الإنتاج.

يُعد «بحق الجيرة» أول فيلم طويل لفايزة بعد ثلاث تجارب قصيرة ناجحة هي: «مريم» (2015)، «نور شمس» (2021)، و«جوي» (2021)، والتي شاركت في مهرجانات محلية ودولية مرموقة وحصدت عددًا من الجوائز.

الفيلم من إنتاج باسل خليل (مرشح سابق للاوسكار) وعبدالله عرابي، اللذَين تعاونت معهما فايزة في أعمالها السابقة، حيث أنتج باسل خليل فيلم «نور شمس»، وأنتج عبدالله عرابي الفيلم الوثائقي «جوي».

استغرق تصوير الفيلم 38 يومًا، وتم تنفيذه في أكثر من 47 موقعًا مختلفًا بين مدينتي مكة وجدة، بتمويل خاص من شركة (Faizalberry Films)، وبمشاركة فريق عمل تجاوز عدده 120 شخصًا.

يضم «بحق الجيرة» نخبة من الممثلين، من بينهم: أحمد صدام، قصي خضر، بندر يحيى، أحمد الصيني، عبدالوهاب مقبول، عائشة الرفاعي، خالد عبدون، رغد بخاري، وعائشة وزني. وتدور أحداث الفيلم حول أربعة أصدقاء نشأوا معًا في دار أيتام بمكة.

وأكدت المخرجة فايزة أمبا أن هذا العمل كان ذا بُعد روحي عميق بالنسبة لها، مشيرة إلى أن نجاحه لم يكن ممكنًا لولا توفيق من الله، والدعم الكبير الذي تلقته من الجهات الأمنية في الدولة.

يذكر أن فايزة أمبا من أبرز الأسماء في المشهد السينمائي السعودي، حيث بدأت مسيرتها المهنية في الإعلام الدولي، وعملت في مؤسسات كبرى مثل «واشنطن بوست» و«أسوشيتد برس»، قبل أن تتفرغ للسينما وتتلقى تدريبًا متخصصًا في الإخراج وكتابة السيناريو من جامعات عريقة كـجامعة USC وجامعة UCLA.