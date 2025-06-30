إيلاف من دبي: أخلت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، الأحد، سبيل الفنان المصري أحمد السقا، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه مصري (نحو 100 دولار أميركي)، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدّم ضده من طليقته الإعلامية مها الصغير، بتهمة "التعدي عليها وعلى سائقها بالضرب والسب"، وفق ما أفادت به "بوابة الأهرام" الرسمية.

وكانت الصغير قد تقدمت ببلاغ رسمي قبل أيام، ذكرت فيه أن الحادثة وقعت داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة. وجاء في البلاغ أن السقا "كان ينتظرها أمام مقر سكنها، ثم لاحقها بسيارته بسرعة مفرطة، ما دفع سائقها لمحاولة الابتعاد، إلا أنه سد الطريق عليهما، وترجّل من مركبته ووجّه لهما شتائم واعتدى عليهما جسديًا"، وفق نص البلاغ المنشور.

وخلال التحقيق، نفى السقا كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مشددًا على أن وجوده في الموقع "كان مصادفة"، وأنه لم يخطط للقاء أو تعمّد الاصطدام بطليقته. وصرّح بأنه أراد فقط "التحدث في مسائل أسرية تتعلق بأولادهما"، دون وجود نية للإيذاء أو التعدي.

النيابة قررت استمرار التحريات حول الواقعة، ولم تُصدر بعد قرارًا نهائيًا في القضية.