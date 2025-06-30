إيلاف من الرياض: شهدت العاصمة السعودية عرضًا خاصًا لمسلسل "مملكة الحرير"، بحضور أبطال العمل وعدد من الشخصيات الفنية والإعلامية، على سجادة حمراء صُمّمت لتعكس أجواء العمل الدرامي.

شارك في العرض كل من كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وليد فواز، إلى جانب فريق تطبيق "يانغو بلاي". كما حضر الفعالية عدد من صناع المحتوى والفائزين بدعوات حصرية من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخللت المناسبة مشاركة شخصيات فنية وإعلامية من بينها شريف رمزي، محمد محمود عبد العزيز، وشادي ألفونس، في حضور عكس اهتمامًا بإطلاق المسلسل.

المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" (المنتج تامر مرسي) بالشراكة مع شركة "كونكر". ويتناول المسلسل قصة درامية ذات طابع غامض، تجمع بين التوترات العائلية والانفعالات الشخصية، ضمن أحداث تعتمد على مواقع تصوير واقعية وإنتاج تقني متقدم.

يتكون "مملكة الحرير" من 10 حلقات تُعرض من الأحد إلى الخميس، عبر تطبيق "يانغو بلاي"، المتاح في مصر ومناطق متعددة من الشرق الأوسط. ويوفر التطبيق حاليًا اشتراكًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 90 يومًا، يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى محتوى أصلي متنوع.