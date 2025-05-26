إيلاف من الرياض: كشف تطبيق "يانغو بلاي" عن الإعلان التشويقي لمسلسل "مملكة الحرير"، المنتظر عرضه قريبًا وحصريًا على التطبيق. المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، يعد بمغامرة درامية غير مسبوقة تمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة، والمغامرة، في إطار بصري جذاب وسرد مشوّق.

يكشف الإعلان عن قصة ملحمية مشوّقة تدور أحداثها حول شقيقين متباعدين يجدان نفسيهما دون أن يدركا في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما ليجمعهما القدر من جديد، لكن هذه المرة كخصمين يتنافسان على العرش نفسه.

يوفر المسلسل مزيجًا من التشويق والتقلبات العاطفية في حبكة مشوقة، تأخذ المشاهد إلى عالم نابض بالغموض والإثارة، حيث تتداخل المغامرة مع أجواء الإنتاج الضخم ومواقع التصوير الطبيعية.

إلى جانب النجم كريم محمود عبد العزيز، يضم العمل نخبة من الأسماء البارزة مثل أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي بالإضافة إلى مجموعة من النجوم التي تضيف تنوعًا وتميّزًا إلى المسلسل. ويأتي "مملكة الحرير" بعد سلسلة من النجاحات الجماهيرية التي حققها بيتر ميمي، وآخرها مسلسل "الحشاشين" الذي حظي بمتابعة واسعة في العالم العربي.

يتكوّن المسلسل من 10 حلقات، تقدم توليفة متقنة من المغامرة والاكشن والدراما، ضمن سرد متماسك وتجربة مشاهدة مختلفة تستحوذ على انتباه الجمهور منذ اللحظة الأولى.

يتوفر "يانغو بلاي" في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، ويدعم مختلف الأجهزة الذكية. وتقدم المنصة حاليًا اشتراكًا مجانيًا لفترة محدودة، مما يمنح المستخدمين فرصة استكشاف مكتبة واسعة من الأعمال الأصلية والمحتوى الحصري المصمم لتلبية مختلف الأذواق.