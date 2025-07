إيلاف من الدوحة: تنطلق بعد ساعات الدورة السادسة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم، وذلك في مركز الحسين الثقافي برأس العين في الأردن، تحت رعاية الأميرة ريم علي. تقام فعاليات المهرجان من 2 وحتى 10 يوليو، بمشاركة واسعة من أفلام محلية وعربية وعالمية، تشمل عروضًا حديثة لأفلام قصيرة وطويلة تسلط الضوء على قضايا المجتمعات المعاصرة.

عالم خارج النص

يولي المهرجان رعاية خاصة بالتجارب الفنية الأولى للمخرجين من مختلف دول العالم خاصة في المنطقة العربية، وينطلق هذا العام تحت شعار "عالم خارج النص". وتعليقًا على الشعار قالت ندى دوماني، مديرة المهرجان، خلال تصريحات إعلامية، إنه يعكس ما يمرّ به العالم والمنطقة من تحولات غير متوقعة، مشيرة إلى أن العالم خرج عن النص سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، والسينما أيضًا تخرج أحيانًا عن النص، لكنها تفعل ذلك بجمال وصدق، على حد تعبيرها، مؤكدة على أن المهرجان يميل إلى السينما التي تكسر القوالب، وتطرح حكايات مختلفة خارج التوقعات، وهو ما يحتفي به المهرجان هذا العام.

فيلمان سعوديان

وتسجل السينما السعودية حضورها هذا العام بفيلمين قصيرين هما “روج” من إخراج سماهر موصلي، والذي عُرض لأول مرة عالميًا في مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس عام 2024.

يدور الفيلم حول مذيعة سعودية تدعى دانا، تواجه ضغوطًا مهنية بسبب قربها من سن الأربعين، فتقرر اللجوء إلى جراحة تجميلية، مما يؤدي إلى تغيير مجرى حياتها. يتناول الفيلم قضايا الضغط المجتمعي على النساء فيما يتعلق بمظهرهن، وصناعة التجميل.

الفيلم الثاني هو “١/٢ رحلة” من إخراج رنا مطر، والذي كان العرض الأول له في مهرجان القاهرة السينمائي 2024، ثم نافس في مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان البحر الأحمر.

وتدور أحداثه حول شابة تعيش خارج المدينة وتخوض رحلتين مهمتين؛ الأولى مع والدها، والثانية مع خطيبها إلى منزل والديه في المدينة. عند وصولها، تبدأ في التشكيك في كل ما كانت تظنه حوله وحول نفسها.

60 فيلمًا خارج النص

ويشارك في المهرجان هذا العام 60 فيلمًا من 23 دولة، منها 23 عرضًا عربيًا أول و16 عرضًا عالميًا أول، وكشف المهرجان أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشاركات الأردنية هذا العام، حيث يشارك 11 فيلمًا، بينها ثمانية في المسابقة الرسمية، إلى جانب خمسة مشاريع أردنية ضمن منصة تسويق المشاريع.

وتتنافس الأفلام المشاركة في 4 أقسام هي:

الأفلام العربية الروائية الطويلة:

“البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” من إخراج خالد منصور – مصر

“الذراري الحمر” من إخراج لطفي عاشور – تونس

“إلى عالم مجهول” من إخراج مهدي فليفل – فلسطين

“أنَاشِيْدُ آدَمَ” من إخراج عدي رشيد – العراق

“١٩٦ متر” من إخراج شكيب طالب بن دياب – الجزائر

“القرية المجاورة للجنة” من إخراج مو حراوي – الصومال

“دخل الربيع يضحك” من إخراج نهى عادل – مصر

“سمسم” من إخراج سندس سميرات – الأردن

“آية” من إخراج ماية عجميه ايظى زلامة – تونس

“شكرًا لأنك تحلم معنا!” من إخراج ليلى عباس – فلسطين

الأفلام العربية الوثائقية الطويلة:

“أبو زعبل ٨٩” من إخراج بسام مرتضى – مصر

“نحن في الداخل” من إخراج فرح قاسم – لبنان

“فتنة في الحاجبين” من إخراج عمر مسمار – لبنان

“وقت مستقطع ٢٢” من إخراج علي قزويني – سوريا

“ام المدارس” من إخراج عبدلله عيسى – الأردن

“أمك، أمي” من إخراج سميرة الموزغيباتي – المغرب

“إحكيلهم عنا” من إخراج رند بيروتي – الأردن

الأفلام العربية القصيرة: (العمل الإخراجي الأوّل)

“أنت ارنب؟” من إخراج حاتم إمام – مصر

“شِيخَة” من إخراج أيوب اليوسفي وزهوة راجي – المغرب

“مكان غارق بالتفاصيل” من إخراج جورج اشقر – سوريا

“جهنّميّة” من إخراج ياسر فايز – السودان

“قزم أبيض” من إخراج أسيد موسى مقدادي – الأردن

“كاستينغ” من إخراج يوسف الصنهاجي – تونس

“خطيئة” من إخراج حسن مقدادي – الأردن

“مانجو” من إخراج رندة علي – مصر

“نهار عابر” من إخراج رشا شاهين – مصر، سوريا

“عناق المجهول” من إخراج غالية خالد حداد – الأردن

“نظرة من الخارج” من إخراج تارا الخص – الأردن

“آخر إيام الصيفية” من إخراج بيار مزنر- لبنان

“حلقة” من إخراج إسلام قطب – مصر

“روج” من إخراج سماهر موصلي – السعودية

“ونعم” من إخراج مساعد القديفي – الكويت

“لا جسد لا أحد” من إخراج مسلم هديب – الأردن

“١/٢ رحلة” من إخراج رنا وائل مطر – السعودية

“خلف ستائر موصدة” من إخراج قاسم صقلي – المغرب

“حرز” من إخراج كرار حيدر عبد – العراق

الأفلام غير العربية: (العمل الإخراجي الطويل الأوّل)

“نهاية سعيدة” من إخراج نيو سورا – اليابان

“آرماند” من إخراج هالفدان أولمان تونديل – النرويج

“كلب قيد المحاكمة” من إخراج لاتيتيا دوش – سويسرا

“قصة عائشة” من إخراج إليزابيث فيبرت وتشن وانغ – كندا

“كل ما نتخيله كالضوء” من إخراج بايال كابادي – الهند

“لمسة مألوفة” من إخراج سارة فريدلاند – الولايات المتحدة الأمريكية

“حكايات من حديقة سحرية” من إخراج ديفيد سوكوب، باتريك باش، ليون فيدمار، جان كلود روزيك – جمهورية التشيك، سلوفاكيا، فرنسا

كما أضيف هذا العام قسمان غير تنافسيين يضمان أفلاماً لا تقع ضمن شروط المسابقات ولكنها تثري برنامج المهرجان.

أفلام خارج المسابقة:

“تحت سقف أمي” من إخراج كريستيان أبي عبود – لبنان

“الأونروا، ٧٥ عاماً من تاريخ مؤقّت” من إخراج نيكولاس واديموف، ليانا صالح – سويسرا

“يلا باركور” من إخراج عريب زعيتر – الأردن، فلسطين

“المهمة” من إخراج اثنين من الكوادر الطبية من غزة – فلسطين

“بلياتشو غزة” (من المسافة صفر+) من إخراج عبد الرحمن صباح – فلسطين

“أحلام صغيرة جدًا” (من المسافة صفر+) من إخراج اعتماد وشاح – فلسطين

“حسن” (من المسافة صفر+) من إخراج محمد الشريف – فلسطين

“الأمنية” (من المسافة صفر+) من إخراج أوس البنا – فلسطين

“ألوان تحت السماء” (من المسافة صفر+) من إخراج ريما محمود – فلسطين

“ما بعد” من إخراج مها حاج – فلسطين

“سينما مسرة” من إخراج ستيفاني أمين – مصر

“أهازيج” من إخراج مي الغوطي – الأردن

“مسرحية الساعة الثامنة” من إخراج محمد حشكي – الأردن

6 أفلام "من المسافة صفر+"

وللعام الثاني على التوالي يخصص المهرجان قسمًا خاصًا باسم "من المسافة صفر+" لعرض ستة أفلام وثائقية من غزة، جميعها من إنتاج صُنّاع أفلام غزيين، وأحد هذه الأفلام تم تصوير بالكامل من قبل طاقم طبي خلال العدوان على غزة، ما يُضفي عليه طابعًا إنسانيًا نادرًا.

واختار المهرجان هذا العام إيرلندا كأول ضيف شرف في تاريخ المهرجان، وفي تصريحات إعلامية قالت مديرة المهرجان عن تلك الخطوة: "السينما الإيرلندية تتقاطع مع العربية في تركيزها على الهويّة، العدالة، وقصص الصمود، وهي أيضًا تحية لموقف إيرلندا الداعم لفلسطين".

ويستحدث المهرجان هذا العام أيضًا جائزة "السوسنة السوداء" لأفضل فيلم غير عربي تُمنح من لجنة تحكيم متخصصة، بدلاً من الاكتفاء بتصويت الجمهور كما في الدورات السابقة.

جلسات حوارية غنية

ومن أهم فعاليات هذه الدورة، هي جلسة حواريّة خاصّة مع الأمير علي بن الحسين، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ضمن فعاليات أيام عمّان لصنّاع الأفلام، يوم الاثنين (7 يوليو). وتحمل الندوة اسم "عالمين خارج النص: السينما وكرة القدم".

كما يستضيف المهرجان المخرج العالمي جيم شيريدان، في جلسة مفتوحة ضمن فقرة "الأول والأحدث"، ويديرها المخرج يسري نصر الله، ويعرض لـ"شيريدان" فيلمان ضمن فعاليات المهرجان هما: "My Left Foot" من إنتاج عام (1989)، و"In the Name of the Father"، من إنتاج عام (1993)، وذلك ضمن احتفاء المهرجان بالسينما الإيرلندية ضيف شرف الدورة السادسة.

كما تقام جلسات حوارية عدة مع مخرجي وصناع عدد من الأفلام المتنافسة على الأقسام الأربعة الرئيسية في المهرجان، والتي تبدأ عروضها يوم غد الخميس، ومتاحة للجمهور العام.

وبين المسابقات الرسمية والبرامج الموازية، يقدّم المهرجان مساحة لاختبار العلاقة بين الفن والواقع، ويتيح للجمهور متابعة إنتاجات حديثة تعبّر عن تحوّلات المجتمعات وأسئلتها المعاصرة.