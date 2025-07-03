إيلاف من الرباط: عبّر المغني اللبناني محمد فضل شاكر عن امتنانه لجمهور المغرب، في رسالة مصوّرة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، عقب مشاركته في ختام الدورة العشرين من مهرجان "موازين" في العاصمة المغربية الرباط.

وقال شاكر في رسالته المصورة: "شكرًا لأنكم جعلتموني أعيش في حالة حلم لا أزال أعيشها حتى الآن... شكرًا لكل الحب الذي أعطيتموني إياه"، مضيفًا: "أنتم فنّانون، ونحن مرآتكم".

كما أعرب عن تضامنه مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، التي شاركته حفل ختام المهرجان، قائلاً: "شيرين تمر اليوم بظرف صعب، وكلنا يجب أن نقف إلى جانبها بالكلمة الحلوة"، وأضاف: "شيرين لها الفضل علينا بأغانيها التي كانت تطبّب جراحنا، وتفرحنا في أيامّنا الحلوة"، معبّرًا عن أمله بأن يكون ما تمر به "مجرد غيمة".

ونشر شاكر صورًا من الحفل، معلقًا: "أنا غنيت على مسارح كثير، بس متأكد أنو مساري ابتدا رسميًا، وبقوة من موازين بالمغرب.. معاكم". وقد بارك له والده، الفنان فضل شاكر، قائلًا: "مبروك يا حبيب قلبي، بشوف حالي فيك. قريبًا سوا يا بابا".

يُذكر أن الحفل الختامي، الذي أحياه كل من شيرين عبدالوهاب ومحمد فضل شاكر على منصة "النهضة"، لم يخلُ من تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واجهت شيرين انتقادات بسبب أدائها مقاطع من أغانيها بصيغة "بلاي باك" وصوت بدا عليه التعب. في المقابل، عبّر عدد من متابعيها عن دعمهم لها، مؤكدين أنها "ما تزال تحتفظ بمكانتها في صدارة المشهد الغنائي العربي".