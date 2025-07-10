إيلاف من الرياض: تشارك هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية في مهرجان أفينيون في فرنسا من 14 – 22 يوليو 2025 في نسخته التاسعة والسبعين حيث يحتفي المهرجان باللغة العربية هذا العام.

وتأتي مشاركة الهيئة، بأربعة فنون ادائية وعرض مسرحي لـ"مسرحية (طوق)" كما تتواجد الفنون الأدائية : الخطوة، الخبيتي، اللّيوة، وعرضة وادي الدواسر ضمن عروض المهرجان حيث تسعى الهيئة إلى إبرازها و التعريف بالمسرح السعودي المعاصر وإتاحة الفرصة للتبادل الثقافي مع الجمهور العالمي.

يذكر أن مسرحية ( طوق ) من نتاج برنامج (ستار) وهي مبادرة دعم الانتاج التي تقدمها هيئة المسرح والفنون الأدائية لدعم وإنتاج العروض المسرحية المحلية، وحصلت مسرحية (طوق) المشاركة في المهرجان بجائزة أفضل عرض معاصر في الدورة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح التي أقيمت عام 2024 .

مسرحية ( طوق) من إخراج فهد الدوسري و بطولة أحمد الذكر الله، فاطمة الجشي، مريم حسين، عبدالعزيز الزياني، خالد الهويدي، شهاب الشهاب.