إيلاف من الرياض: طرحت منصة نتفليكس الخميس حلقات مسلسل «كتالوج» الثمانية؛ أحدث إصداراتها العربية (المصرية)، والذي يثير نقاشات حول مفهوم الأبوة، والتربية، والفقد، ومسؤوليات الرجل داخل الأسرة.

العمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور، ويقدّم دراما إنسانية هادئة، تدور حول يوسف (محمد فراج) الذي يواجه وحده مهمة تربية أطفاله بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور). وبين محاولاته المتعثرة لفهم احتياجات ابنته المراهقة وابنه الصغير، يعثر على "كتالوج" تركته زوجته في فيديوهات يوتيوب، كدليل تربوي يحمل له طوق النجاة.

"إيلاف" التقت بصناع "كتالوج"، للحديث عن العمل، حيث يتحدث الممثل محمد فراج عن ملامح شخصية "يوسف" ولماذا يراها محطة فارقة في مشواره، بينما يكشف المؤلف أيمن وتار عن الخلفية الشخصية التي ألهمته كتابة العمل، وكذلك يتحدث المخرج وليد الحلفاوي عن المسلسل ورسالته.

محمد فراج: “شخصية الأب في كتالوج خطوة مهمة في مسيرتي”

س: قدمت خلال مسيرتك العديد من الأدوار في الدراما، لكن شخصية الأب تُعد جديدة عليك، خصوصًا في مزيج يجمع بين الكوميديا والدراما. كيف استعددت للدور؟

شخصية “يوسف” تُعد أول دور يُعرض عليّ كرجل أب مسؤول عن طفلة تبلغ 13 عامًا وطفل في العاشرة. ومن حسن حظي أن الدور بهذه “الكريتيفتي”، فهو مهم جدًا بالنسبة لي وخطوة كبيرة في مسيرتي الفنية. أشعر أنني محظوظ لأنه دور ثري ومختلف على كافة المستويات.

س: أداءك في هذا العمل بدا مختلفًا، هل كان كذلك بالنسبة لك كممثل

بالتأكيد، هذه أول مرة أقدم فيها شخصية تمر بكل هذه التحولات والتفاصيل على مدار الحلقات. شخصية “يوسف” كانت مختلفة شكلاً ومضمونًا، خاصة مع وجود طفلين موهوبين مثل ريتال وعلي البيلي، اللذين أضافا بعدًا إنسانيًا عميقًا للتجربة.

س: التمثيل مع طفلين في معظم مشاهد العمل… أليس ذلك تحديًا

بالعكس، كانت من أمتع التجارب في حياتي. الطفلان موهوبان جدًا، وأنا أحب الأطفال على المستوى الشخصي، وهذا ساعد في خلق انسجام سريع بيننا. علاقتي بهما كأب على الشاشة انتقلت أيضًا إلى الواقع خارج التصوير، مما جعل المشاهد أكثر صدقًا ودفئًا. عشت تجربة إنسانية جميلة وفنية ممتعة في آنٍ واحد.

س: ماذا سيأخذ الجمهور من كتالوج؟

المسلسل يحمل رسالة إنسانية مهمة تتمحور حول “الفقد”، وهذا محور أساسي فيه. إلى جانب ذلك، يعكس نظرة المجتمعات الشرقية تجاه الرجل داخل أسرته: مسؤولياته، حضوره، وأثر غيابه على أبنائه. الكثير من الآباء يعتقدون أن دورهم يقتصر على تأمين المال، في حين أن التربية والمشاركة اليومية في حياة الأطفال لا تقل أهمية، إن لم تكن الأهم. العمل يناقش هذه الأفكار بصدق وإنسانية.

أيمن وتار: “كتالوج أقرب أعمالي إلى قلبي… وعشت قصته في الواقع”

س: جمهورك معتاد على الكوميديا المعتمدة على “الإفيهات”، لكنك في كتالوج قدمت دراما إنسانية بكوميديا موقف ناعمة. لماذا؟

دائمًا أؤمن بأن مشاعر الفرح والحزن تخرج من نفس المكان. لم نكن نريد فرض مشاعر بعينها على المشاهد، بل أن نتركه يعيش القصة ويشعر بما يريد. كتالوج هو عمل شخصي جدًا بالنسبة لي، لأنني عشت هذه التجربة مع والدي ووالدتي – رحمهما الله. والدي كان منشغلًا بتأمين مستقبلنا، ثم تفاجأ برحيل والدتي، وكان غير مستعد، فانهارت كل حساباته. هناك آباء كثيرون يقعون في نفس الخطأ: يركضون خلف المستقبل وينسون أن الحاضر هو ما يصنعه فعلًا.

س: العمل يسلط الضوء على تفاصيل دقيقة في الحياة اليومية… حدثنا عن ذلك

نعم، من المهم التطرق لتفاصيل مثل تعلق الأطفال بالآيباد، العلاقة الحساسة بين الطفل ومدربه، أو فكرة أن تجد نفسك فجأة مسؤولًا عن أشياء لا تعرف عنها شيئًا. هذه الأمور تأتي تدريجيًا، لكنها تشكّل جوهر رحلة الأبوة التي يتناولها المسلسل.

وليد الحلفاوي: “قدمنا كتالوج بمشاعر صادقة… دون استعراض”

س: العمل مع أطفال إلى جانب ممثل بحجم محمد فراج، ونص من تأليف أيمن وتار… كيف كان التعامل مع هذا الخليط؟

التجربة كانت غنية جدًا، وتميزت بهدوء في الأداء وعمق في الإحساس. أعتقد أنه من الصعب تقديم هذا النوع من الأعمال بهذا القدر من الصدق دون الوقوع في فخ الاستعراض. لكن ما سهل المهمة أن كل فريق العمل كان صادقًا في إحساسه، من السيناريو إلى الممثلين. صدّقنا القصة والحوارات والشخصيات، فخرجت بهذا الشكل الإنساني الهادئ.

س: كيف ترى شخصية “يوسف” من منظورك كمخرج؟

يوسف شخصية بذلت كل جهدها لتأمين المال ظنًا أن هذا هو أقصى ما يمكن تقديمه للأبناء، معتقدًا أن الحياة المرفهة كافية لتربيتهم. لكنه يكتشف أن ما كان يظنه “راحة” هو في الواقع مجرد غياب. المسلسل يكشف هذا الصراع ببساطة وصدق