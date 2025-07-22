إيلاف من القاهرة: انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن إصابة الفنانة المصرية أنغام بسرطان الثدي، ومن بين المصادر التي تحدثت عن ذلك حسابات كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا لبعض المؤثرين والنقاد في المجال الفني، الأمر الذي جعل الشائعات تنتقل تلقائياً إلى مناطق أقرب إلى الحقيقة.

وجاء نفي أنغام لهذه الأنباء لينثر حالة من الطمأنينة لدى الملايين من عشاق فنها، فقد أكدت أنها سوف تسافر إلى ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية الخاصة بالبنكرياس، مؤكدة أنها لا تعاني من سرطان الثدي.

وفي طريق نفيها للشائعات تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم (الثلاثاء)، في المتحف المصري الكبير، وهو "بيت الفراعنة الجديد"، وذلك في أول ظهور جماهيري لها بعد الشائعة التي تداولتها مواقع التواصل حول إصابتها بسرطان الثدي.

وكان اسم الفنانة أنغام قد تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بإصابتها بسرطان الثدي وسفرها للعلاج بالخارج.

وردًا على ذلك، أصدر مكتبها الإعلامي بيانًا رسميًا نفى فيه هذه الشائعات، مؤكدًا أنه تستعد للسفر خلال أيام إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بسبب معاناتها من مشكلات صحية في البنكرياس.

وكانت أنغام قد أحيت قبل أيام حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بحضور جماهيري كامل العدد، إذ قدمت باقة من أشهر أغانيها الجديدة والقديمة.