إيلاف من القاهرة: في أول تعليق له بعد قرار إيقافه عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق، عبّر الفنان اللبناني راغب علامة عن استغرابه من الإجراءات التي اتخذتها نقابة المهن الموسيقية المصرية، على خلفية مشاهد اعتُبرت "مخلة" خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي، وتحديدًا قبلة من إحدى المعجبات.

وقال علامة في تصريحات لقناة إكسترا نيوز مساء الاثنين إنه فوجئ بالقرار، ولم يصله بشكل رسمي، بل علم به من خلال وسائل الإعلام وأصدقائه، مضيفًا: "تاريخي في مصر لا يمكن أن يُختصر في لقطة عفوية من معجبة خلال حفلة فنية".

ووفقًا لما نشرته RT، أوضح علامة أن الصورة المتداولة التُقطت من زاوية "مضللة"، تظهر وكأن الفتاة قبلته على فمه، بينما الحقيقة مغايرة تمامًا. وأضاف: "الفتاة ليست مصرية، بل سائحة عربية، وكانت تعبّر عن فرحتها بعد الحفل. القبلة لم تكن على المسرح بل خلف الكواليس، أثناء محاولتي الخروج من الحفل وسط الزحام".

وأشار الفنان اللبناني إلى أنه يكنّ محبة كبيرة لجمهوره المصري، وأنه ليس من الطبيعي أن يصدّ المعجبين أو يتعامل معهم بفوقية، مؤكدًا أن مسؤولية تنظيم الحفل ومنع الصعود إلى المسرح تقع على عاتق الجهة المنظمة، لا على الفنان.

وفي نبرة تجمع بين الجدية والسخرية، قال علامة: "اعتبروني عبد الحليم حافظ أو سعاد حسني"، مشيرًا إلى أن أسرته تعشق أجواء الساحل الشمالي، وأنه تواصل مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وشرح له ملابسات ما جرى.

وكان مصطفى كامل قد أصدر قرارًا رسميًا في وقت سابق من يوم الاثنين بإيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر، معتبرًا أن "ما جرى يخالف قيم وعادات المجتمع المصري"، بحسب ما جاء في بيان النقابة. وأضاف: "لن نسمح بتكرار هذا السلوك على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم".

وقد انتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع مصورة من الحفل، تظهر صعود عدد من المعجبات إلى المسرح لاحتضان الفنان أو الرقص بجانبه، إلا أن أكثر اللقطات جدلًا كانت لفتاة بدت وكأنها تُقبّل راغب علامة على فمه – وهي اللقطة التي قال إنها "غير حقيقية".

