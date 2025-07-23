إيلاف من واشنطن: في مشهد درامي جمع بين السياسة والإعلام والكوميديا السوداء، خرج الإعلامي الأميركي الشهير ستيفن كولبير عن صمته بعد إلغاء برنامجه "The Late Show"، ووجّه انتقادًا لاذعًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "أتحداك!"، ثم تابع بعبارة فاضحة مباشرة على الهواء.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان شركة "باراماونت"، المالكة لشبكة CBS، إلغاء البرنامج الأكثر مشاهدة بين برامج التوك شو الليلية في الولايات المتحدة، بعد موجة من التوتر السياسي والإعلامي، على خلفية تسوية مالية مثيرة للجدل مع ترامب.

16 مليون دولار.. تسوية أم رشوة؟

وكان كولبير قد انتقد علنًا دفع باراماونت 16 مليون دولار كتعويض مالي لترامب في نزاع متعلق ببرنامج "60 Minutes" الشهير، واصفًا المبلغ بأنه "رشوة ضخمة". وأشار إلى أن الشبكة – باعتبارها جزءًا من صفقة بيع باراماونت لشركة "Skydance" بقيمة 8 مليارات دولار – تخضع لموافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، التي يهيمن عليها حاليًا حلفاء ترامب.

وبعد ثلاثة أيام فقط من بث تلك التصريحات، أوقفت باراماونت البرنامج فجأة، ما أثار شبهات حول دوافع سياسية تقف خلف القرار. واحتفل ترامب بما حدث، مغردًا عبر منصته "Truth Social":

"أعشق تمامًا أنْ تم طرد كولبير".

رد ناري من كولبير: "هذا أسوأ من الفاشية.. هذا اسمه الشاربية!"

في حلقة الإثنين الأخيرة، خرج كولبير عن النص المعتاد، وقال ساخرًا إن إطلاقه لشارب في الحلقة السابقة ربما كان السبب في إلغاء برنامجه:

"من الواضح أن CBS شاهدت شفتي العليا، ثم – بوم!! – انتهى كل شيء. هذا أسوأ من الفاشية، هذا اسمه الشاربية (stachism)!"

في إشارة تهكمية إلى تزامن قراره بإطلاق شارب مع قرار الشركة إلغاء البرنامج.

وردًا على التقارير التي تشير إلى أن البرنامج خسر 40 إلى 50 مليون دولار في عام واحد، تساءل كولبير ساخرا:

"أفهم خسارة 24 مليون، لكن الـ16 مليون الأخرى؟ آه نعم… نعرف أين ذهبت"، في تلميح مباشر إلى التسوية مع ترامب.

تضامن إعلامي غير مسبوق

رد الفعل في الأوساط الإعلامية لم يتأخر. فقد ظهر إلى جانب كولبير في حلقة الإثنين عدد من كبار مقدمي البرامج مثل جون أوليفر، سيث مايرز، وجون ستيوارت، في مشهد تضامني نادر، شارك فيه أيضًا فنانون وصحفيون من أبرزهم: لين-مانويل ميراندا، آندي كوهين، آدم ساندلر، أندرسون كوبر وغيرهم.

وفي برنامجه الخاص، شن جون ستيوارت هجومًا لاذعًا على باراماونت، متهماً الشركة بأنها فضّلت الانحناء للضغوط السياسية بدل الدفاع عن أحد أنجح برامجها.

وقال:

"إذا كنتم تعتقدون أن بإمكانكم إنتاج محتوى بلا طعم، فقط لتجنّب هجوم من 'الملك الصبي'، فأنتم واهمون… الناس لن يشاهدوكم ببساطة".

وانتهى حديثه بقيادة الجمهور إلى هتاف جماعي ضد الشركات: "تبا لكم".

أما جيمي فالون، مقدم "The Tonight Show"، فسخر من قرار CBS قائلاً:

"ربما تخسر ملايين المشاهدين… بالإضافة إلى عشرات المئات ممن يتابعون عبر Paramount+."

"ليذهب ترامب! ليبقَ كولبير!"

وفي مشهد ميداني نادر، تجمّع عشرات المتظاهرين خارج مسرح إد سوليفان في مانهاتن، حيث يُصوّر "The Late Show"، رافعين لافتات كُتب عليها:

"ليبقَ كولبير! وليذهب ترامب!"

وقالت إليزابيث كوت، وهي معلمة تبلغ من العمر 48 عامًا، لوكالة فرانس برس:

"إقالة كولبير أمر فظيع. لقد أصبحت الشركات تخضع لرقابة سياسية مسبقة. هذا أمر مرعب".

وفي ختام حلقته الأخيرة، ألقى كولبير كلمة مؤثرة لجمهوره في الاستوديو قائلاً:

"كنت متوترًا عند ظهوري هنا اليوم… سأفتقدكم جميعًا."

