إيلاف من واشنطن: في تطور مثير وصادم في قضية وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، أقر الطبيب الأميركي سلفادور بلاسينسيا، المتهم الرئيسي، بالذنب رسميًا أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس، وذلك بعد اتهامه بتوزيع مادة الكيتامين بطريقة غير قانونية.

ويواجه بلاسينسيا، الذي ثبت تورطه في أربع تهم تتعلق بسوء استخدام المواد الطبية، عقوبة قد تصل إلى 40 عامًا من السجن، وفق ما أعلنه مكتب النيابة العامة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا. وتم تحديد جلسة 3 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.

ورغم أن الجرعة القاتلة لم تكن من ضمن ما زوّده للممثل مباشرة، إلا أن التحقيقات كشفت أن بلاسينسيا كان العقل المدبر في "شبكة استغلال طبي" استهدفت ماثيو بيري خلال خريف 2023. ووفق التقرير الذي نشرته عدة وسائل إعلام أميركية، من بينها "سكاي نيوز" و"ديلي ميل" و"NBC News"، فإن الطبيب لجأ إلى زميله مارك تشافيز، الذي قام فعليًا بشراء الكيتامين، بينما تولى بلاسينسيا عملية الحقن المباشر أو تسليمه إلى مساعد الممثل.

بحسب النيابة، زوّد بلاسينسيا الممثل الراحل بما لا يقل عن 20 قارورة من الكيتامين في أقل من أسبوعين، وفرض سعرًا يصل إلى 2000 دولار للقارورة، رغم أن سعرها الأصلي لا يتجاوز 12 دولارًا، في مؤشر واضح على الطمع والاستغلال. وقد كشفت رسالة نصية صادمة وجدت على هاتفه كتب فيها: "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه".

شبكة متورطين.. وملكة الكيتامين

القضية لم تقف عند بلاسينسيا وتشافيز، إذ شملت لائحة الاتهام خمسة متهمين آخرين، بينهم مساعدة سابقة لماثيو بيري، وامرأة تُدعى جاسفين سانغا المعروفة في أوساط هوليوود بـ"ملكة الكيتامين"، والتي تواجه تهمة بيع الجرعة القاتلة، وقد تُحكم بالسجن مدى الحياة، رغم إنكارها التهم.

من جانبها، قالت محامية بلاسينسيا، كارين غولدستين، إن موكلها "يشعر بندم عميق" ويعتزم التنازل طواعية عن رخصته الطبية. وأضافت: "يأمل أن تكون قضيته تحذيرًا للعاملين في القطاع الطبي، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الكيتامين المنزلي دون رقابة صارمة".

وداع مفجع لـ"تشاندلر"

وكان ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره المحبوب "تشاندلر بينغ" في المسلسل الشهير Friends، قد عُثر عليه فاقدًا للوعي في حوض الجاكوزي بمنزله في أكتوبر 2023، ما أثار موجة حزن واسعة بين محبيه في هوليوود والعالم. وكان الممثل قد تحدث سابقًا بصراحة عن صراعه الطويل مع الإدمان ومحاولاته المتكررة للتعافي.

وتسلّط هذه القضية الضوء على الجدل المتصاعد حول سوء استخدام الكيتامين، الذي يُستخدم طبيًا في علاج الاكتئاب، لكنه قد يتحوّل إلى مادة قاتلة عند إساءة الاستخدام أو استغلال المرضى نفسيًا وجسديًا.