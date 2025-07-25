إيلاف من الدوحة: أعلن مهرجان البحرين السينمائي عن إطلاق هويته البصرية الجديدة في إطار الاستعداد لانطلاق دورته الخامسة، المقرر إقامتها من 30 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2025 تحت شعار "أفلام قصيرة ... قصص عظيمة"، بتنظيم من نادي البحرين للسينما وبالشراكة مع وزارة الإعلام.

وفي سياق هذا الإعلان، أكد المدير الفني للمهرجان عمار زينل أن التركيز على عمق الحكاية هو الانطلاقة الفعلية للشعار الجديد بكل ما يحمله من عناصر.

وذكر زينل أن المهرجان حاول أن يبرز فكرة أن "لكل مقعد حكاية، وكل ظل ينتظر النور ليفصح عن جمال الحكاية"، في إشارة إلى أهمية تناول الأفلام القصيرة التي تحمل في طياتها قصصاً عظيمة.

وذكر زينل أن هذه الهوية تُستلهم من عمق الروح الإنسانية المرتبطة بالسينما، حيث تعكس تاريخ المجتمع وجذوره، وتؤكد على قدرة كل تجربة سينمائية على سرد حكايات تلامس القلوب وتعبر عن الهوية الثقافية لمملكة البحرين والثرية بمكوناتها.

وكان مهرجان البحرين السينمائي قد أغلق باب تلقي طلبات الدخول في المسابقة الرسمية للمهرجان في 20 يوليو الجاري، والتي تتضمن 5 فئات هي: الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية القصيرة، أفلام التحريك القصيرة، أفلام الطلبة والأفلام البحرينية القصيرة.

ويعتبر مهرجان البحرين السينمائي في دورته الخامسة نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الفنون السينمائية وتحفيز الحوار الثقافي في العالم العربي. كما يتطلع المهرجان

إلى تقديم تجارب فريدة من نوعها وأعمال تتجاوز التوقعات، مما يعكس التزامه برواية القصص الإنسانية الملهمة.