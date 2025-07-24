إيلاف من بيروت: أكد مكتب كبير الأطباء الشرعيين في مدينة نيويورك أن الشيف الأمريكية الشهيرة آن بوريل، إحدى أبرز وجوه قناة "Food Network"، توفيت منتحرة نتيجة "التسمم الحاد الناتج عن مزيج من الأدوية والكحول". وقد أعلنت شبكة CNN الخبر، نقلاً عن السلطات الطبية التي حسمت الجدل حول ملابسات الوفاة.

تفاصيل الوفاة

وكانت بوريل قد وُجدت جثة هامدة في منزلها بمدينة بروكلين بنيويورك في حزيران (يونيو) الماضي، عن عمر ناهز 55 عامًا. وقالت شرطة نيويورك في بيان سابق إن عناصرها توجهوا إلى الموقع بعد تلقيهم بلاغًا، حيث "لاحظوا امرأة فاقدة للوعي وغير مستجيبة"، قبل أن تؤكد فرق الإسعاف وفاتها في مكان الحادث.

وداع عائلي

عائلة بوريل عبّرت عن حزنها العميق من خلال بيان صدر عبر قناة "Food Network"، جاء فيه: "لقد أثرت آن في ملايين الأشخاص حول العالم، وعلى الرغم من رحيلها، فإن دفئها وروحها المحبة ستظل حاضرة في قلوبنا إلى الأبد".

صوت استثنائي

من جهته، قال متحدث باسم القناة إن بوريل كانت "شخصيةً استثنائيةً وموهبةً نادرة في عالم الطهو"، وأشاد بمساهمتها التعليمية والترفيهية، مشيرًا إلى أنها كانت تُجسد "الفرح الذي يمكن أن تضيفه وجبة لذيذة إلى الحياة اليومية".

ظل الصمت

رغم نجاحها المهني وحضورها الإعلامي المبهج، يطرح رحيل بوريل أسئلة قاسية حول الضغوط النفسية التي يواجهها نجوم الإعلام والطهو، خلف الكواليس الصاخبة... هل فات الأوان لقراءة إشارات الاستغاثة التي لم تُنطق؟