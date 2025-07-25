أكد الحساب الرسمي للمصارع الأمريكي، هالك هوغان، على إنستغرام، يوم الخميس، خبر وفاته.

وجاء في المنشور الذي نشر الساعة 19:31 بتوقيت غرينتش "بقلوبٍ غامرةٍ وحزنٍ عميق، نؤكد فقداننا أسطورةً".

وقال المنشور إن هوغان توفي "محاطاً بأحبائه"، راجيا من الجميع "في هذا الوقت العصيب، احترام خصوصية عائلته وأصدقائه".

وفي وقت سابق الخميس أعلنت شركة تنظيم المصارعة العالمية الترفيهية (وورلد ريسلينغ إنترتينمنت)، وفاة المصارع المحترف هالك هوغان عن عمر يناهز 71 عاماً.

وأعربت الشركة الأمريكية المتخصصة في تنظيم مصارعة المحترفين WWE، والتي تُعد أكبر منظمة مصارعة في العالم، في بيان لها عن حزنها لوفاة هوغان "عضو قاعة المشاهير".

وأضافت الشركة، التي اشتهرت أيضا ببرامجها التلفزيونية الأسبوعية مثل راو وسماكداون، إضافة إلى تنظيم فعاليات عالمية مثل راسلمينيا،"ساعد هوغان وورلد ريسلينغ إنترتينمنت على تحقيق شهرة عالمية في ثمانينيات القرن الماضي". مختتمة بيانها بالقول "تقدم الشركة تعازيها لعائلة هوغان وأصدقائه ومعجبيه".

وأكدت ممثلة هالك هوغان، ليندا بوس، خبر وفاته صباح الخميس في حديثها مع شبكة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي الإخبارية الأمريكية، قائلة "نحن في غاية الحزن والأسى. كان إنساناً رائعاً وصديقاً رائعاً".

وفي مؤتمر صحفي، صرح نيت بيرنسايد، ضابط شرطة كليرووتر، بأن خدمات الطوارئ استجابت لمكالمة طبية هذا الصباح قبيل الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، ووجدت هالك هوغان يعاني من مشكلة صحية خطيرة.

ونُقل المصارع على إثر ذلك إلى المستشفى حيث تُوفي الساعة 11:17 صباحا. وستُجرى الشرطة تحقيقاً، ولكن لا توجد أي شبهات في الوقت الحالي حول وفاته.

وكانت هناك تكهنات حول صحة هوغان في الأشهر القليلة الماضية. إذ صرّح ممثله، في يونيو/ حزيران لموقع TMZ الرياضي أن المصارع الشهير يعاني من أمراض ولكنه "عاد إلى الحركة" بعد شائعات عن مرضه.

وفي مايو/ أيار، انتشرت تقارير على نطاق واسع تفيد بأنه خضع لجراحة في الرقبة.

كما أكد هوغان في مقابلة العام الماضي مع المصارع ومدوّن اليوتيوب لوغان بول، أنه خضع لما لا يقل عن 25 عملية جراحية خلال العقد الماضي.

وقال: "خضعتُ لنحو 25 عملية جراحية خلال السنوات العشر الماضية. عشر عمليات جراحية في الظهر، واستبدال ركبتيْ ووركيه، وكتفيه - كل شيء".

أشهر اسم في تاريخ المصارعة المحترفة

ويُعتبر هالك هوغان أشهر اسم في تاريخ المصارعة المحترفة.

وُلد هوغان، الذي سمي عند ولادته تيري بويلا، عام 1953، وسيطر على عالم المصارعة المحترفة طوال الثمانينيات والتسعينيات قبل أن يتوسع في مجال الأفلام، ثم برامج تلفزيون الواقع.

وانضم هوغان إلى الاتحاد العالمي للمصارعة، الذي يعرف حاليا باسم وورلد ريسلينغ إنترتينمنت WWE، عام 1979، لكنه غادره بعد فترة وجيزة عام 1981. وتصدّر أول منازلة مصارعة ترفيهية (راسلمينيا) في نيويورك عام 1985، عندما هزم هو والمصارع المشهور،مستر تي بول، كل من المصارعين أورندورف ورودي بايبر.

وطوال التسعينيات، تجاوزت شعبيته حلبة المصارعة، حيث ظهر في أفلام مثل مستر ناني وسوبربان كوماندو.

ولم يكن انضمامه مجددا إلى وورلد ريسلينغ إنترتينمنت WWE عام 2005 مفاجئاً لأحد، لكنه أبعد منه عام 2015 بعد أن أُنهى عقده بسبب ظهور تسجيل صوتي له وهو يتفوه بألفاظ عنصرية.

وفي عام 2018، أعادته الشركة مجددا، قائلةً إنه يستحق فرصة ثانية، لكن العديد من نجوم وورلد ريسلينغ إنترتينمنت WWE، بمن فيهم نيو داي وتيتوس أونيل، قالوا إنه "سيكون من الصعب نسيان" ما قاله هوغان.

وفي السنوات الأخيرة، ظهر هوغان في تجمعات ترامب الانتخابية وفي حملة الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

"صديق عزيز"

Getty Images ترامب وهالك هوغان في عام 1987

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "كان هالك هوغان ملتزماً بشعار "لنجعل أمريكا عظيمة" طوال الوقت – إنه قوي، صلب، ذكي، ويتمتع بقلب كبير".

ووصفه في منشورعلى موقع "تروث سوشيال" بأنه "صديق عزيز" و"هولكستر".

وقدّم ترامب تعازيه لعائلة هوغان، وقال إن العالم سيفتقد المصارع كثيراً.

كتب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس "كان هالك هوغان رمزاً أمريكياً عظيماً". مضيفا كان "من أوائل الأشخاص الذين أعجبت بهم حقاً في صغري".

وفي منشور على موقع إكس X، قال "في آخر مرة رأيته فيها، وعدناه أن نتناول البيرة معاُ في المرة القادمة. لكن المرة القادمة ستكون في الجانب الآخر يا صديقي! ارقد بسلام".

أما دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي فقال في منشور قصير على منصة إكس X، "ارقد في سلام يا أسطورة"، مرفقا صورة سيلفي تجمعه بالمصارع في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عام 2024 في ميلووكي، ويسكونسن.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، معزيا في وفاه هوغان "ارقد بسلام"، ونشرعلى حسابه على موقع إكس X، صورة له مع هولك هوغان وهو يلوح بالعلم الأمريكي في حلبة المصارعة.

وأعرب رئيس اتحاد المصارعة "توتال نون ستوب أكشن ريسلينغ"، كارلوس سيلفا، عن حزنه لوفاة هوغان. قائلا على منصة إكس X "كان اسم هوغان مرادفاً لمصارعة المحترفين، إذ تجاوز حدود هذه الصناعة ليصبح رمزاً بارزاً في الثقافة الشعبية الأمريكية".

فيما أشاد أسطورة المصارعة ريك فلير بصديقه المقرب هالك هوغان، قائلاً إنه "مصدوم للغاية" لسماع خبر وفاته.

وقال في منشور على منصة إكس X: "كان رياضياً وموهوباً وصديقاً وأباً رائعاً. لقد كانت صداقتنا تعني لي الكثير".

أما نجم أفلام الإثارة في هوليوود، سيلفستر ستالون، فقد أشاد بهالك هوغان، قائلاً إن المصارع كان "رائعاً للغاية، ومهارته المذهلة جعلت فيلم روكي 3، الذي مثل فيه إلى جانب ستالون، مميزاً للغاية". مضيفا على إنستغرام: "قلبي ينفطر".