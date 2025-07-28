إيلاف من بيروت: سيطر ظهور الفنانة فيروز "بعد احتجاب طويل" في جنازة ابنها الراحل زياد الرحباني ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون، والبرامج الحوارية في كل مكان بالعالم العربي، ومن بين المشاهد التي حظيت بتفاعل كبير تقبيل الفنانة ماجدة الرومي يد الأيقونة الكبيرة فيروز في العزاء.

فقد حرصت ماجدة الرومي على تقديم العزاء للسيدة فيروز في نجلها زياد الرحباني، وسط حضور واسع لفنانين وسياسيين في العاصمة اللبنانية بيروت.

ماجدة الرومي تنحني أمام السيدة فيروز في عزاء الكبير #زياد_الرحباني pic.twitter.com/lsafYxP1Wq — Lebanon Pulse 🇱🇧 نبض لبنان (@Leb_pulse) July 28, 2025

ماجدة الرومي اختارت أن تعبر عن مواساتها بطريقة لفتت انتباه الحاضرين، إذ جلست أرضًا أمام السيدة فيروز لتقديم واجب العزاء، وقامت بتقبيل يديها، في مشهد تناقلته عدسات المصورين، وصدته أقلام الصحفيين، وبوستات المغردين، ونشطاء السوشيال ميديا وأثار تفاعلًا واسعًا في أوساط المتابعين.

وقد شهدت مراسم تشييع الفنان والموسيقار زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز، صباح الإثنين 28 يوليو (تموز)، في العاصمة اللبنانية بيروت، حضورًا لافتًا من شخصيات فنية وثقافية وسياسية، حيث أُقيم وداع شعبي ورسمي حاشد انطلق من مستشفى خوري في منطقة الحمراء، وتوجه نحو كنيسة رقاد السيدة لإقامة مراسم الصلاة على روحه.

وتواجدت السيدة فيروز في مراسم التشييع منذ ساعات الصباح الأولى برفقة ابنتها ريما، وفقاً لما نقلته بوابة "العين"، حيث استقبلتا المعزين إلى جانب العائلة، في أجواء سادها الحزن، بينما توافد محبو الراحل زياد الرحباني منذ الفجر للمشاركة في وداعه. ومن المقرر أن تتلقى العائلة التعازي اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء في بيروت.