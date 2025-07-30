إيلاف من الرياض: لم تكن السينما يومًا حكرًا على الكبار، بل هي ملاذًا آمنًا للأطفال، يمكنهم أن يجدوا فيه لمحة من خيالاتهم وأحلامهم المليئة بالسحر والمتعة، وعوالمهم التي يفتقدونها في ملل ورتابة الحياة اليومية، خاصة في مثل تلك الأوقات الصيفية الحارة، ومكوثهم في المنزل لفترات طويلة.

في هذه القائمة نرشح لك مجموعة من الأفلام التي يمكنك أن تشاهدها مع أطفالك في سهرة عائلية ممتعة على "نتفليكس":

حادثة عائلية غريبة (٧+)

في Family Switch، يمكنك تعليم أطفالك مبدأ تربوي هام وهو "ضع نفسك مكان الآخر"، فالفيلم الذي تقدمه لنا كاتبة السيناريو فيكتوريا ستراوس والمخرج ماك جي، يقدم لنا قصة حول الأمنيات التي تأخذ مجرى مختلف، عندما يتمنى أفراد عائلة ووكر أمنية لكنها تسير بشكل خاطئ، يستيقظ كل منهم في جسد الآخر، ويُجبرون على العيش في جسد الآخر، ليوم كامل لكنه يوم حاسم في حياة كل منهم!

الفيلم من بطولة: جينيفر غارنر، إد هيلمز، لينكولن سايكس، إيما مايرز، وبرادي نون.

دورية المخالب: الفيلم الاستثنائي (٧+)

المسلسل الكرتوني الممتع "دورية المخالب" تعود بمغامرة جديدة، لكن هذه المرة في "دورية المخلب: الفيلم الاستثنائي"، حيث يصطدم نيزك غامض بمدينة أدفنتشر، مانحاً أعضاءها قوى خارقة.



فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie

من بطولة مكينا جريس، تاراجي بي هينسون، مارساي مارتن، كريستيان كونفيري، رون باردو، ليل ريل هويري، كيم كارداشيان، كريس روك، سيرينا ويليامز، آلان كيم، برايس جونزاليس.

فيلم الأخوان ماريو الخارقان (٧+)

إذا كنت من محبي لعبة "سوبر ماريو" الشهيرة، فلقد حان الوقت لتعرف ابنائك عليها لكن من خلال الفيلم العائلي الرائع The Super Mario Bros. Movie، إنها فرصة لاستعادة الماضي وربطه مع الحاضر.

الفيلم يدور حول سباكان ينتقلان عبر الأنابيب، فطر سحري، وسلحفاة غاضبة جداً ومغامرة مليئة بالطاقة والمفاجآت. مع مؤثرات بصرية لافتة وأحداث لا تتوقف، هذا الفيلم الصيفي يثبت أن الأبطال يأتون بجميع الأشكال (وبالأفرولات أيضاً)، مما سيمنح أطفالك المزيد من الحماس والشجاعة وسيغير نظرتهم التقليدية حول البطل الخارق.

يؤدي كريس برات، صوت السباك الإيطالي، صاحب الشنب، أما جاك بلاك فيؤدي دور الشرير بوزر نافث النار.

وحطم الفيلم أرقامًا قياسية في شباك التذاكر، وحقق ارباح وصلت إلى مليار ونصف دولار تقريبا، بل وأصبح ثاني اكبر فيلم رسوم متحركة من حيث الإيرادات منذ عام 2019، بعد فيلم فيلم Minions: The Rise of Gru.

فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين (١٠+)

إذا كان أطفالك من هواة الأغاني الأجنبية او فرق الغناء الكورية، فهذا الفيلم اختيارك المثالي.

استمر فيلم ! KPop Demon Hunters في قائمة أفضل 10 أفلام لأكثر من 4 أسابيع، يتابع هذا الفيلم الأنيميشن المعركة بين فرقتي كيبوب للخير ضد الشر. فيلم مليء بالموسيقى ومناسب تماماً للمشاهدة مع العائلة والأصدقاء خلال العطلة الصيفية.

الفيلم من بطولة: أردن شو وآن هيو سوب وكين جيونغ

قصص رعب ليلية (١٠+)

فيلم Nightbooks مثالي لتعليم الأطفال كيف يعتمدون على ذكائهم للهروب من المواقف الصعبة، تدور قصته حول صبي عاشق للقصص المرعبة يقع في قبضة ساحرة شريرة، وعليه أن يستخدم خياله للبقاء على قيد الحياة. فيلم مرعب بمقدار ممتع من المرح.

الفيلم من بطولة كريستين ريتر، ليديا جيويت، وينسلو فيجلي، جيس براون، مايلي حايك، ليام كوفيون، تايلور بيل، إيدن جوكا.

بينوكيو من غييرمو ديل تورو (١٠+)

كم مرة استمعت من أسرتك إلى قصة بينوكيو الشهيرة، ليحثوك على عدم الكذب؟ الآن يمكنك مشاهدة تلك القصة الكلاسيكية الشهيرة مع أطفالك في فيلم Guillermo del Toro's Pinocchio، تحفة حائزة على جائزة الأوسكار بتقنية الإيقاف الحركي تعيد تخيّل القصة الكلاسيكية بعمق وإنسانية. في ظل الحرب والخسارة، يحتفل بينوكيو بالاختلاف، والتضحية، وقوة اختيار فعل الصواب.

الفيلم مثالي لتعليم الأطفال قيمة الحياة، هو فيلم مناهض للحروب، ويسخر من قادتها وقسوتهم، من خلال قصة شديدة الإنسانية يقدمها لنا المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو، وحصد تقييم 97% على موقع rotten tomatoes.

الفيلم من بطولة: إيوان مكغريغور وديفيد برادلي وغريغوري مان

الفريق صاحب الأرض (١٠+)

فيلم Home Team، سينال إعجاب أبنائك الرياضيين حتمًا، وغير الرياضيين أيضًا، فهو مليء بمشاعر الدعم الأسرية التي يحتاج إليها الأطفال دائمًا.

تدور أحداثه حول المدرب شون بايتون الذي لا يقف مكتوف الأيدي رغم إيقافه عن التدريب في دوري NFL، من خلال تدريبه لفريق كرة القدم الخاص بابنه، يجد هدفاً جديداً وروابط عائلية وبعض اللحظات الكوميدية.

قصة ملهمة للأطفال والكبار. وهو من بطولة: كيفن جيمس وتايلور لوتنر وروب شنايدر وجاكي ساندلر وغاري فالنتين ولافيل كراوفورد وكلوي فاينمان وتيت بلوم وماكسويل سيمكينز وجيكوب بيريز

إينولا هولمز (١٣+)

وأخيرا سلسلة أفلام Enola Holmes، تلك الشخصية المأخوذة عن سلسلة قصص بوليسية للكاتبة الأمريكية نانسي سبرينغر.

إينولا هي شقيقة المحقق الشهير شارلوك هولمز الصغرى والتي تخوض مهمة صعبة، ولا تنتظر إذناً من أحد. وهي تحل الألغاز وتتحدى الأعراف.

تُعلّم إينولا المراهقين قوة الاستقلال والذكاء والدفاع عن النفس، وتمنح الفتيات آمالًا كبرى، وأحلامًا خارج إطار الأميرة الحالمة، لو لديك ابنة، هذا الفيلم سيضيف لها الكثير.

الفيلم من بطولة: ميلي بوبي براون بطلة مسلسل من نتفليكس الشهير ٍStranger Things، ويقدم دور شيرلوك هولمز الممثل هنري كافيل، الذي اشتهر بدور سوبرمان.