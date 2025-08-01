إيلاف من الرياض: أعلنت قناة MBC1 عن تعيين الإعلامي ياسر السقاف سفيراً ومقدماً جديداً لبرنامج "الحلم"، خلفاً للإعلامي مصطفى الأغا الذي قرر التوقف عن تقديم البرنامج بعد 19 عاماً من النجاح، للانتقال إلى محطات مهنية جديدة.

واصل برنامج "الحلم" على مدى نحو عقدين من الزمن مهمته المتمثلة في تحقيق أحلام المشاركين، إذ حصل بعض الفائزين على جوائز مالية كبيرة، بينما نال آخرون فرصاً علاجية، أو مساكن، أو منحاً دراسية، أو دعمًا لإطلاق مشاريع تجارية، ما أسهم في تغيير مسارات حياتهم.

ياسر السقاف، الذي بدأ تعاونه مع مجموعة MBC عام 2019 عبر تقديم الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، لفت الأنظار من خلال حضوره في النسخ الثلاث للبرنامج (ذا فويس، ذا فويس كيدز، ذا فويس سينيورز)، بعد مسيرة إعلامية امتدت في قطاع الإعلام المسموع والإذاعي.

وفي أول تعليق له بعد اختياره لتقديم البرنامج، قال السقاف: "مشاركتي في برنامج الحلم ليست مجرد تقديم، بل تجربة إنسانية أكون فيها جسرًا بين أحلام الناس ولحظاتهم الفارقة. فخور بانضمامي إلى هذه الرحلة، حيث يمكن لحلم واحد أن يتحقق في أي لحظة".

أما مصطفى الأغا، فكتب عبر حسابه في منصة "إكس" أنه آثر التوقف عن تقديم "الحلم" لأن "الحياة لا تتوقف وعجلتها تدور"، موجهاً الشكر لفريق العمل ومتمنياً التوفيق لخلفه ولكل من يواصل مسيرة البرنامج.