إيلاف من القاهرة: في واقعة حزينة أثارت تفاعلًا واسعًا، عثرت الأجهزة الأمنية المصرية، صباح السبت، على جثة محمود علي سليمان، عم الفنانة المصرية أنغام، متوفيًا داخل شقته بمنطقة البحر الأعظم في محافظة الجيزة، بعد أن أبلغ الجيران عن انبعاث رائحة كريهة من الطابق الثامن بالعقار.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من سكان العقار بوجود رائحة غريبة من إحدى الشقق، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري. وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تم دخول الشقة، ليُعثر بداخلها على جثة رجل في العقد السابع من العمر.

وتبين لاحقًا أن الجثة تعود إلى محمود علي سليمان، شقيق الموسيقار المعروف محمد علي سليمان وعم المطربة أنغام. ووفق التحقيقات الأولية، لم تكن هناك أي علامات عنف أو كسر في منافذ الشقة، كما لم تُسجل أي سرقة أو فقدان في محتوياتها.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية محلية، فإن المتوفى كان يعيش وحيدًا منذ عدة سنوات، ورجحت التحريات أن الوفاة وقعت قبل عدة أيام من اكتشاف الجثة.

وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه والتصريح بدفنه، بعد استبعاد وجود شبهة جنائية بشكل كامل، حيث لم تُسجّل أي إصابات ظاهرية أو أدلة على تدخل خارجي في الوفاة.

