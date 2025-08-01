إيلاف من القاهرة: "دراما فجر الجمعة" في الساحل الشمالي في مصر، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 بعضهم اصابته خطيرة على إثر انفجار الألعاب النارية في الجمهور عن طريق الخطأ، وذلك في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، وتحديداً في بورتو الساحل مساء الخميس، وهو الحدث الذي امتد حتى ما قبل فجر الجمعة بقليل.

محمد رمضان وصف الحادث الذي وقع في حفله بالساحل الشمالي وأدى إلى مصرع شخص، وإصابة آخرين، بأنه "محاولة اغتيال مكتملة الأركان"، وذلك في أول تعليق له بعد إلغاء الحفل الذي أقيم مساء الخميس (فجر الجمعة).

بالفيديو: وفاة رجل أمن و4 مصابين بعد انفجار صاروخ ألعاب نارية في حفل الفنان" محمد رمضان" في الساحل الشماليhttps://t.co/3PXuBeBVtCpic.twitter.com/4CYHn4xnl4 — صحيفة المرصد (@marsdnews24) August 1, 2025

كتب رمضان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير على المسرح بجواري بالظبط، وأثره في أذني حتى الآن، وبسببه توفي عامل وفيه 2 شباب في حالة خطيرة".

وأضاف: "صوت قنبلة مالوش علاقة بالفاير وركس والله محاولة اغتيال مكتملة الأركان، ليه الغل يوصل للدرجة دي".

وبعد دقائق قام محمد رمضان بحذف المنشور، وسط ترقب لما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة في الحادث الذي من المتوقع أن يثير جدلاً كبيراً حول اجراءات الأمن والسلامة في حفلات الساحل الشمالي في مصر والتي تشهد حضوراً جماهيرياً كاسحاً، يصل في بعض الأحيان إلى عشرات الآلاف بطريقة لا يمكن السيطرة عليها.

وكان محمد رمضان قد اضطر إلى إنهاء حفله الجماهيري فجأة، مطالبًا الجمهور بإخلاء المكان لتسهيل عمل فرق الإسعاف، وقال من على المسرح: "بنعتذر للجميع، حبايبي إنتوا أهلي وناسي أفديكم بروحي والله"، مؤكدًا أنه سيبقى للاطمئنان على خروج الجميع بسلام.