إيلاف من الرياض: أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الرياض لموسيقى الأفلام في القاعة الحمراء بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وسط حضور واسع من صنّاع الموسيقى والمخرجين والسينمائيين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها تستمر حتى 9 أغسطس 2025.

وشهدت ليلة الافتتاح عرض أوركسترالي حيّ يمزج بين الصورة والصوت، حيث عزفت مقطوعات موسيقية من أشهر الأفلام العالمية.

ويأتي تنظيم مهرجان الرياض لموسيقى الأفلام هذا العام بالتزامن مع استضافة العاصمة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ضمن جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تعزيز الحراك الثقافي والفني، ودعم الفنون بأنواعها بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.





ويهدف المهرجان إلى تعميق تقدير الجمهور للأبعاد الموسيقية في الأفلام، عبر تجربة فنيّة تتمثل في عرض أربعة أفلام عالمية هي: Top Gun: Maverick، وPirates of the Caribbean، وBack to the Future، وThe Lion King، تؤدّى خلالها الموسيقى الحيّة بشكل مباشر أثناء عرض الأفلام على الشاشة، ليستمتع الحضور بأجواء الأفلام بروح مختلفة تُعيد اكتشاف قوة الموسيقى في سرد القصة السينمائية.



كما عرضت مقطوعات أوركسترالية حيّة لمؤلفين عالميين، منها معزوفة He’s a Pirate في فيلم قراصنة الكاربين: اللؤلؤة السوداء (Pirates of the Caribbean)، وموسيقى آلان سيلفستري في فيلم العودة إلى المستقبل(Back to the Future)، وأعمال هانز زيمر الخالدة في (The Lion King)



ويُعد المهرجان جزءًا من مبادرات الهيئة الملكية لمدينة الرياض التي تسعى لإثراء خيارات الترفيه والثقافة لسكان العاصمة وزوّارها، وترسيخ مكانة الرياض كمحطة عالمية للفنون والثقافة.

للمزيد من المعلومات وحجز التذاكر، يمكن زيارة: https://webook.com