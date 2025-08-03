إيلاف من لندن: تقف الشائعات التي تربط رئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو والفنانة الأميركية كاتي بيري على "حافة الحقيقة"، وهو الأمر الذي لم يتم تأكيده بعد، ولكن بالنظر إلى أن كلاهما منفصل بعد علاقة زوجية أو عاطفية امتدت لما يقرب من 10 سنوات، كما في حالة ترودو مع طليقته، وكاتي بيري مع خطيبها السابق أورلاندو بلوم، فإنه يمكن القول إن ملامح علاقة عاطفية تتشكل بين ترودو وبيري.

وأكد مصدر كندي لمجلة "بيبول PEOPLE" أن هناك انجذابا متبادلا بين الاثنين، مشيرا إلى أنهما متاحان الآن بعد انفصال بيري مؤخرا عن الممثل الشهير أورلاندو بلوم، لكنه أضاف أن استكشاف هذه العلاقة قد يواجه تحديات بسبب انشغالاتهما الشخصية والمهنية.

وقال المصدر: "هما مهتمان أحدهما بالآخر، لكن الأمر سيأخذ بعض الوقت لمعرفة إلى أين ستتجه العلاقة. هي تسافر حول العالم، وهو يحاول إعادة ترتيب حياته بعد انتهاء فترة رئاسته لوزراء كندا، لكن هناك انجذابا بينهما ويشتركان في كثير من الأمور."

الموسيقي توحد القلوب

وأضاف المصدر أن الموسيقى تمثل واحدة من الأمور التي تجمعهما، كما يشتركان في التفاؤل كونهما "مثاليين ويؤمنان بأنهما يستطيعان إحداث تغيير، رغم أن ذلك أصبح أكثر صعوبة".

يُذكر أن ترودو (53 عامًا) انفصل عن زوجته صوفي غريغوار في 2023 بعد 18 عاما من الزواج، ولديهما ثلاثة أطفال في سن المراهقة. أما بيري (40 عاما)، فقد أكدت نهاية خطوبتها مع بلوم في بداية يوليو، بعد أن أنجبا معا ابنة اسمها ديزي في 2020.

وأوضح المصدر قائلا: "المسؤوليات الشخصية لكل منهما قد تجعل العلاقة تتقدم بوتيرة أبطأ، لكن هناك طرقا لرؤية الآخر مع الوفاء بواجبات الأبوة. لكل منهما شريك سابق، مما يعني أن المسؤوليات مقسمة. والعلاقات عن بُعد، رغم صعوبتها، ممكنة بالنسبة لهما".

الصور تكشف العلاقة

يُذكر أنه في يوم الاثنين، تم التقاط صور لبيري وترودو وهما يمشيان مع كلب في منتزه جبل رويال بمونتريال، ثم تناولا العشاء في مطعم محلي يدعى Le Violon. التقى الاثنان بالطاهي داني سمايلز خلال العشاء وذهبا إلى المطبخ بعد تناول الطعام لشكر الطاقم. ووفقا لموقع "TMZ"، استمتعا بالكوكتيلات والعديد من الأطباق، لكنهما لم يُلاحظا وهما يظهران أي تودد علني.

وذكر مصدر كندي آخر لمجلة "PEOPLE" أن "جاستن سياسي معتاد على إبقاء حياته الشخصية سرية، ولن يقوم بعرض علني في هذه المرحلة، فهو يعلم أنهما تحت مجهر المراقبة، وذكي بما يكفي ليبقي الأمر منخفض المستوى الآن".

وأضاف المصدر: "التوقيت يبدو مناسبًا لهما، رغم أن العلاقة لا تزال في مراحلها الأولى جدًا." وفي يوم الأربعاء، 30 يوليو (تموز)، تم رصد ترودو في الجمهور خلال حفلة بيري ضمن جولة "Lifetimes" التي أقيمت في مركز بيل بمونتريال. وشوهد رئيس الوزراء السابق مرتديا قميصا أسود بسيطا، وهو يبتسم في أثناء متابعة أداء المغنية، وحتى شارك بالغناء في بعض أغانيها الشهيرة.