إيلاف من لندن: أصيب المشاهدون في بريطانيا بحالة أقرب إلى الرعب بعد بث فيلم وثائقي عن نجمة الأفلام الإباحية بوني بلو، التي نامت مع 1000 رجل، على شبكة تلفزيونية رئيسية في بريطانيا.

فقد دافعت إحدى شبكات التلفزيون الكبرى عن قرارها بث فيلم وثائقي عن نجمة الأفلام الإباحية المثيرة للجدل بوني بلو بعد أن وصفه المشاهدون بأنه "إباحية حقيقية وليست إباحية تمثيلية".

عرضت القناة الرابعة، وهي محطة تلفزيونية بريطانية مجانية، لأول مرة برنامج "1000 رجل وأنا: قصة بوني بلو" في المملكة المتحدة مساء الأربعاء.

قصة صادمة.. جنس مع ألف رجل

لكن الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته ساعة واحدة، والذي يروي القصة المزعجة الصادمة لامرأة تبلغ من العمر 26 عامًا وهي تمارس الجنس مع 1057 رجلاً في 12 ساعة ، قوبل بانتقادات واسعة النطاق لكونه "صادماً للغاية" من المشاهدين.

والآن ردت القناة الرابعة على منتقديها، مؤكدة أن المحتوى الإباحي يتوافق مع قوانين البث المحلية، وقالت هيئة البث، بحسب موقع LADbible ، إن "المحتوى الصريح في الفيلم الوثائقي مبرر تحريريًا ويوفر سياقًا أساسيًا، فصنع المحتوى الإباحي هو وظيفة بوني، وهذا الفيلم يدور حول عملها والاستجابة له".

"الأمر الحاسم هو أن المحتوى يتم تقديمه بطريقة غير مجانية وسيتم تنبيه المشاهدين إلى المحتوى الجنسي في تحذير البرنامج في البداية لضمان فهمهم لطبيعة البرنامج منذ البداية.

المشاهدون: الفيلم "قذر"

ولكن هذا لم ينجح في تهدئة الغضب على الإنترنت، حيث وصف البعض الفيلم الوثائقي - الذي تم الترويج له على أنه يستكشف "ما وراء العناوين الرئيسية، وإثارة الغضب، واكتشاف حقيقة الحياة في مدار بوني الجامح" - بأنه "قذر" بعد ثوانٍ فقط من عرضه.

"القناة الرابعة وصلت إلى مستوىً جديد من الانحدار. لماذا يُعرض فيلم وثائقي عن بوني بلو؟ لماذا يُحاولون تطبيع سلوكها على التلفزيون الوطني؟" تساءل أحدهم عبر منصة X.

"هذا الفيلم الوثائقي محبط للغاية... أشعر وكأنني أفقد عقلي وأنا أشاهده"، تساءل آخر، كما ثار أحدهم: "القناة الرابعة، أنتم مثيرون للاشمئزاز حقًا لعرضكم فيلمًا وثائقيًا عن بوني بلو بأي شكل من الأشكال. من المخيب للآمال حقًا أن يُسمح لتلك المرأة بالظهور عبر منصة من هذا النوع".

قال آخرون إن الفيلم - الذي قال عنه صناعه إنه "يستكشف السؤال المحوري الذي يُثير جدلاً واسعاً حولها: هل هي "مفترسة خطيرة" تُرضي خيالات الرجال؟ أم أنها سيدة أعمال قوية، متفائلة بالجنس، تسيطر على الموقف؟".

ماذا يقدم الفيلم؟

ويضم الفيلم أيضًا مشاهد متعددة لـ Blue - واسمها الحقيقي Tia Billinger - ومجموعة متنوعة من الرجال الذين يشاركون في أفعال جنسية صريحة. كما ظهرت عارية تمامًا في بعض الأحيان، وكذلك أثناء تصوير مقاطع فيديو للبالغين مع نجوم إباحية آخرين.

ونتيجة لذلك، وصف الكثيرون الفيلم بأنه "مزعج" و"مقزز" و"مهين"، وجادلوا بأنه لا ينبغي عرضه على شاشة التلفزيون على الإطلاق.

1600 واقي ذكري ومواد مخدرة

خلال الفيلم الوثائقي، ورد أن بلو شوهدت وهي تستعد لأخطر حيلها من خلال شراء "1600 واقي ذكري، و50 قناعًا، ومواد تشحيم مخدرة".

ولكن لم يكن العمل المثير في حد ذاته، إلى جانب الفيلم، هو ما أثار الغضب، حيث أن النهج المتطرف الذي تتبعه بلو في تصوير المحتوى المخصص للبالغين تسبب في انتقادات واسعة النطاق.