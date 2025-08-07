إيلاف من الرياض: أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عن مشاركة فيلم المخرجة هيفاء المنصور. «المجهولة» للمشاركة ضمن برنامج «Centerpiece» في دورته الخمسين.

ويُعد «المجهولة» أحدث الأعمال الروائية الطويلة لهيفاء المنصور، ويأتي بعد سلسلة من المشاركات لأفلامها السابقة في مهرجانات كبرى.

وينتمي الفيلم إلى نوع أفلام الجريمة والإثارة النفسية، وتدور أحداثه حول امرأة هاوية للتحقيقات تشرع في البحث عن هوية فتاة مراهقة مجهولة عُثر على جثتها في الصحراء، بينما تعيش صدمة فقدان طفلتها.

الفيلم من بطولة ميلا الزهراني، التي تتعاون معها للمرة الثانية، حيث اجتمعا من قبل في «المرشحة المثالية» ، كما يشاركها في البطولة شافي الحارثي وعزيز الغرباوي.

وقد كتبت المنصور السيناريو بالشراكة مع براد نيمان، في عمل يعكس تحوّلات المجتمع السعودي من منظور نسائي معاصر.

ويشارك في نفس القسم عدة أفلام عربية، أهمها: «إركالا - حلم كلكامش» للمخرج العراقي محمد جبارة الدراجي، و«كعكة الرئيس» للمخرج العراقي حسن هادي، إلى جانب «الصغيرة الأخيرة» للمخرجو التونسية الفرنسية حفصية حرزي.