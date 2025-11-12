إيلاف من الرباط: أعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان عبر مركز السلطان قابوس العالمي للثقافة والعلوم اليوم الاربعاء في مسقط عن فوز مؤسسة منتدى أصيلة بالمملكة المغربية بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة (فرع الثقافة)، وذلك في دورتها الـ 12.

وقال حاتم البطيوي، الامين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، في تصريح صحافي، إن مؤسسة منتدى أصيلة تلقت خبر الفوز بهذه الجائزة المرموقة بفرحٍ غامر واعتزازٍ كبير، لأنها تمثّل تتويجًا لمسارٍ ممتدٍّ على مدى أكثر من أربعة عقود من العمل الثقافي الملتزم والجاد.

وأضاف البطيوي ان هذا التقدير من سلطنة عُمان الشقيقة شمل لحظةً مؤثرة لجميع أفراد أسرة المنتدى، باعتباره اعترافًا عربيًا نبيلًا بدور أصيلة الريادي في جعل الثقافة رافعة للتنمية والانفتاح والحوار، واعترافا أيضا بالإشعاع الثقافي للمملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأوضح امين عام مؤسسة منتدى أصيلة أن الجائزة شكلت مفاجأةً سارة وعظيمة؛ وأن هذا الاختيار "منحنا دفعة معنوية كبيرة، وأكّد لنا أن الجهود المخلصة لا بد أن تجد صداها".

وشكر البطيوي سلطنة عمان، سلطانا وحكومة وشعبا. وقال إن هذا الاختيار سيعطينا في اصيلة دفعة كبيرة نحو العمل من اجل تحقيق إشعاع اكبر لمؤسستنا الثقافية العتيدة.

وأشار البطيوي إلى ان الفوز بالجائزة العمانية المرموقة راجع إلى وضوح الرؤية واستمرارية العمل، ذلك انه منذ تأسيس المنتدى، آمن القائمون عليه بأن الثقافة ليست ترفًا، بل هي وسيلة لبناء الإنسان وتعزيز قيم الجمال والاختلاف الخلّاق.

وزاد البطيوي قائلا: "لقد نجح المنتدى في الجمع بين الأصالة والانفتاح، بين المحلي والعالمي، وفي خلق فضاءٍ للحوار والإبداع يتجدّد كل عام دون انقطاع. كما أن الرهان على الشباب، وإشراك المجتمع المحلي في الفعل الثقافي، جعلا من أصيلة نموذجًا فريدًا لمدينةٍ صغيرةٍ تحمل رسالةً كونية".

حاتم البطيوي مع الراحل محمد بن عيسى في إحدى المناسبات

وخلص أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة إلى القول إنه "لا يمكن إغفال الدور الكبير والحاسم الذي لعبه مؤسس المنتدى الأستاذ محمد بن عيسى رحمه الله وفريقه، الذين جعلوا من العمل الثقافي التزامًا حضاريًا طويل النفس، بعيدًا عن الظرفية والمصالح الضيّقة".