إيلاف من لندن: توفي السير توم ستوبارد الحائز على جائزة توني خمس مرات، والذي اشتهر بمسرحيته الرائدة "روزنكرانتز وجيلدنسترن ماتا" عام 1966، "بسلام" في منزله في دورست بانكلترا، بحسب بيان لشركة يونايتد أيجنتس.

"سيتم تذكره لأعماله، لتألقه وإنسانيته، ولذكائه، وكرم روحه وحبه العميق للغة الإنكليزية"، كما جاء في البيان. ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

يُعرف توم ستوبارد باسم توماس شتراوسلير، أيضًا بمسرحيات "Travesties" (1976)، و"The Real Thing" (1984)، و"The Coast of Utopia" (2007)، و"Leopoldstadt" (2023)، والتي فازت جميعها بجائزة توني لأفضل مسرحية.

كما فاز بجائزة الأوسكار عن مشاركته في كتابة فيلم "شكسبير في الحب" للممثلة جوينيث بالترو عام 1999. وتشمل أعماله الأخرى في كتابة السيناريو فيلم "إمبراطورية الشمس" (1987) وفيلم "إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة" (1989).

ستوبارد من مواليد عام 1937 فيما كان يُعرف آنذاك بتشيكوسلوفاكيا. لم يكن قد تجاوز الثانية من عمره عندما فرّ مع عائلته اليهودية قبيل الاحتلال الألماني لذلك البلد.

نشأ في إنكلترا إلى حد كبير، وأصبح مواطنًا بريطانيًا متجنسًا وترك المدرسة الثانوية في سن السابعة عشرة.

عمل بعد ذلك كصحفي وأنتج مسرحيات للإذاعة والتلفزيون والمسرح، قبل أن يتم عرض مسرحية "روزنكرانتز وجيلدنستيرن ماتا" لأول مرة في مهرجان إدنبرة فرينج في عام 1966.

حققت المسرحية العبثية، التي ركزت على شخصيتين ثانويتين من مسرحية "هاملت" لشكسبير، نجاحا كبيرا وانتقلت إلى برودواي، حيث عرضت بين عامي 1967 و1968. ومن هنا أصبح ستوبارد شخصية عالمية.

تميزت المسرحية بسمات أسلوبية أصبحت فيما بعد علامات تجارية لمسرحية ستوبارد: اللعب بالألفاظ المعقدة، والموضوعات الفلسفية، والفكاهة العبثية.

حتى أن مصطلح "ستوباردي" دخل إلى القاموس العام، حيث استُخدم لوصف الأعمال التي استخدمت الفكاهة والذكاء أثناء تناول المفاهيم الفلسفية العميقة.

أصبح أحد أشهر كتاب المسرحيات في إنكلترا، ومنحته الملكة إليزابيث لقب فارس تقديراً لخدماته للأدب في عام 1997.

كانت حياة ستوبارد الشخصية مليئة بالأحداث مثل حياته المهنية، فقد تزوج 3 مرات، جوزي إنجل، الممرضة، وميريام ستيرن، الصحفية التلفزيونية، وانتهى زواجهما بالطلاق، وتزوج المنتجة سابرينا غينيس عام 2014.

ترك ستوبارد خلفه أربعة أبناء: أوليفر، بارنابي، ويل وإد.

إد ستوبارد هو ممثل مشهور، اشتهر بدوره في فيلم "عازف البيانو" للمخرج رومان بولانسكي الحائز على جائزة الأوسكار عام 2002.