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إيلاف من دبي: يرغب كثير من المستثمرين المبتدئين في تحقيق أرباح كبيرة بسرعة، إلا أن الأمر ليس سهلاً، فهناك الكثير من الأمور التي عليهم معرفتها وتعلمها قبل أن يبدأوا في تحقيق الأرباح.

ويتطلب كسب الأموال استراتيجية قوية قائمة على مجموعة من القواعد، وإذا لم يكن لدى المستثمر قواعده الخاصة التي يستثمر من خلالها، فيمكنه تعلم مجموعة من القواعد الفعالة من أنجح المستثمرين في العالم، وفقًا لما نشره موقع "أرقام" الاقتصادي.

الصبر عند الربح وعدم الصبر عند الخسارة

ينصح المستثمر الأميركي دينيس جارتمان المستثمرين بالصبر وعدم بيع الأسهم الرابحة بسرعة، والخروج على الجانب الآخر من الصفقات الخاسرة مبكرًا.

يؤكد جارتمان أنه إذا اتبع المستثمر هذه القاعدة، فإن الأموال التي سيربحها من صفقات التداول الرابحة، ستفوق بكثير صفقات التداول الخاسرة.

إجراء البحث اللازم

بالنسبة للمستثمر الأميركي الشهير وارين بافيت فمن المهم للغاية قبل أن يفكر المستثمر في سعر الشركة التي يرغب في الاستثمار بها، أن يقوم أولاً بالبحث الكافي لتقييم الشركة، من خلال قراءة بياناتها المالية، وبعد التأكد من جودة الشركة تأتي بعد ذلك مرحلة تقييم سعرها.

تنويع المحفظة الاستثمارية ليس جيدًا دائمًا

دائمًا ما يُنصح المستثمرون المبتدئون بتنويع محفظتهم الاستثمارية، إلا أن المستثمر الأمريكي بيل جروس يرى أن الإفراط في تنويع المحفظة الاستثمارية قد يقلل من الأرباح في بعض الأحيان، عندما يحقق أحد الاستثمارات أرباحًا، بينما لا تحقق باقي الاستثمارات ذلك.

يؤكد جروس أن كسب الأموال يعتمد أيضًا على اغتنام الفرص، لذلك ينصح المستثمرين بالاحتفاظ ببعض الأموال في حسابهم، من أجل استخدامها عندما تحين فرصة جيدة للاستثمار.

الحذر

إحدى أهم القواعد التي يتبعها الملياردير والمستثمر الأميركي كارل إيكان عند الاستثمار هي الحذر؛ إذ ينبغي تجنب اتخاذ القرارات بناءً على آراء صديق أو فرد من أفراد العائلة، أو حتى بناءً على مقال أو تقرير إخباري.

ينصح إيكان المستثمرين قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار بإجراء البحث اللازم، والاعتماد على الحقائق والبيانات (وليس مجرد آراء) من مصادر موثوقة.

النظر إلى الأمام

يرى رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، الذي يعد أحد أغنى الأشخاص في العالم ويمتلك مئات الشركات، أن المستثمرين الناجحين لا يفكرون فيما يحدث الآن، بل ينظرون إلى الأمام، فهم يستثمرون فيما سيجلب لهم أرباحًا في المستقبل، ولا يهتمون بالأرباح السريعة قصيرة الأجل.